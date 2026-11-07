به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده انتظامی شهرستان آباده گفت: ماموران پاسگاه خسروشیرین در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق سوخت، هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در جاده اصفهان-شیراز به یک دستگاه تریلر تانکر مشکوک شدند و برای بررسی آن را متوقف کردند.

سرهنگ علی زنگنه افزود: ماموران در بازرسی از خودرو، ۲۸ هزار لیتر گازوییل را به ارزش تقریبی ۷۰ میلیارد ریال خارج از شبکه توزیع فرآورده‌های نفتی، کشف کردند.

فرمانده انتظامی آباده با بیان اینکه ماموران خودرو را توقیف و یک نفر را دستگیر کردند گفت: متهم با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.