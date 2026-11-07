سامانه بارشی فردا یکشنبه نیز در کشور فعال است و سازمان هواشناسی برای ۱۶ استان کشور هشدار سطح قرمز و نارنجی صادر کرد.

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما؛ سازمان هواشناسی اعلام کرد هشدار نارنجی برای ۱۴ استان واقع در غرب، دامنه‌های زاگرس و البرز و شمال کشور اعتبار دارد و برای دو استان چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد «هشدار قرمز» صادر شده است.

بر اثر این پدیده، رعدوبرق، رگبار باران، بارش تگرگ و برف در ارتفاعات منجر به آبگرفتگی معابر، جاری شدن سیلاب و طغیان رودخانه‌ها خواهد شد.

همچنین از بعدازظهر یکشنبه، دمای هوا در نیمه شمالی کشور به‌طور محسوسی کاهش می‌یابد و دریای خزر و نیمه شمالی خلیج فارس نیز تا سه روز آینده مواج و متلاطم خواهند بود.

نهاد‌های امدادی به هموطنان توصیه کردند از تردد و اتراق در حریم و بستر رودخانه‌ها پرهیز کنند.