استاندار مرکزی در نخستین جلسه کمیته استانی توسعه فرهنگ قرآنی در مناطق شهری و روستایی استان، بر ضرورت گسترش و تقویت فعالیت‌های قرآنی با بهره‌گیری از ظرفیت شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.

تاکید بر گسترش و تقویت فعالیت‌های قرآنی در شهر‌ها و روستا‌های استان

تاکید بر گسترش و تقویت فعالیت‌های قرآنی در شهر‌ها و روستا‌های استان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مهدی زندیه‌وکیلی گفت: اقدامات خوبی در حوزه برنامه‌های قرآنی انجام شده و با تداوم این تلاش‌ها، باید زمینه خلاقیت و اجرای برنامه‌های جدید نیز فراهم شود.

وی با اشاره به بهبود برخی شاخص‌های قرآنی استان افزود: دستگاه‌های اجرایی باید با توجه به ظرفیت‌های موجود، توجه ویژه‌ای به توسعه فرهنگ قرآن داشته باشند و فعالیت‌های قرآنی را در برنامه‌ها و بودجه‌های فرهنگی خود لحاظ کنند.

استاندار مرکزی نقش شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را در این زمینه مهم دانست و گفت: آشنایی و انس با قرآن و درک مفاهیم آن باید در جامعه گسترش یابد و آموزش‌وپرورش نیز در تحقق این هدف نقش مؤثری دارد.

زندیه‌وکیلی بر تشکیل کمیته‌های استانی و تدوین برنامه‌های منسجم قرآنی تأکید کرد و افزود: برگزاری مسابقات قرآنی در دهیاری‌ها می‌تواند زمینه مشارکت بیشتر مردم و میزبانی استان از رویداد‌های ملی قرآنی را فراهم کند.

مدیرکل امور استان‌ها و سازمان دارالقرآن کشور نیز با اشاره به ظرفیت‌های قرآنی استان گفت: انتظار از این استان به‌عنوان زادگاه امام خمینی (ره) و برخوردار از شخصیت‌های برجسته قرآنی همچون کربلایی کاظم ساروقی، برای توسعه فعالیت‌های قرآنی بالاست.

حجت‌الاسلام محمدرضا شفیعی افزود: درصد بالایی از مخاطبان برنامه‌های قرآنی کشور را بانوان تشکیل می‌دهند و توسعه پایدار در عرصه‌های مختلف، نیازمند تقویت فرهنگ و تعالی معنوی جامعه است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان هم با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ قرآنی گفت: تفاهم‌نامه همکاری میان دستگاه‌ها می‌تواند نقطه شروعی برای بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های شهری و روستایی باشد.

حجت‌الاسلام فراهانی افزود: ترویج مفاهیم قرآنی، آموزش عمومی، قرائت و تدبر در قرآن و همچنین شناسایی و فعال‌سازی مؤسسات و خانه‌های قرآنی در محلات و روستا‌ها باید در اولویت برنامه‌ها قرار گیرد.