مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان از آمادگی ۵۵ گروه راهداری برای طرح زمستانی خبر داد و از شهروندان خواست به دلیل خطرات احتمالی همزمان با فعالیت سامانه بارشی، از سفر‌های غیرضروری خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ فریبرز مرادی با اشاره به صدور هشدار نارنجی هواشناسی، گفت: تمامی نیرو‌ها و ماشین‌آلات راهداری در حالت آماده‌باش قرار گرفته‌اند تا در صورت بروز هرگونه حادثه، اقدامات لازم در سریع‌ترین زمان انجام شود.

وی افزود: با توجه به شدت بارندگی‌های پیش بینی شده، احتمال افزایش روان‌آب‌ها، طغیان رودخانه‌ها، آبگرفتگی معابر و ریزش سنگ در برخی محور‌های کوهستانی، نیرو‌های راهداری به صورت مستمر وضعیت راه‌های استان را پایش می‌کنند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان با اشاره به استقرار ماشین‌آلات سنگین از جمله لودر در نقاط حساس و حادثه‌خیز استان، گفت: دهانه پل‌ها، آبرو‌ها و مسیر‌های مستعد آبگرفتگی هم به طور مستمر بررسی می‌شوند تا در صورت انسداد، عملیات پاکسازی و بازگشایی مسیر‌ها در کوتاه‌ترین زمان انجام شود.

فریبرز مرادی همچنین از آمادگی ۵۵ گروه راهداری برای اجرای طرح زمستانی در جاده‌های استان خبر داد و افزود: ۳۷۷ دستگاه ماشین‌آلات سبک، نیمه‌سنگین و سنگین و ۵۲۸ نیروی انسانی در بخش‌های عملیاتی، کاربری و پشتیبانی برای نگهداری و ایمن‌سازی راه‌های استان در فصل زمستان در نظر گرفته شده‌اند.

وی با تأکید بر لغزندگی جاده‌ها و کاهش دید افقی در برخی مناطق کوهستانی و جنگلی همزمان با فعالیت سامانه بارشی، از رانندگان خواست ضمن رعایت سرعت مطمئنه و حفظ فاصله طولی مناسب، از تردد‌های غیرضروری در محور‌های پرخطر به ویژه جاده‌های کوهستانی خودداری کنند.

مرادی تاکید کرد: شهروندان و مسافران می‌توانند پیش از سفر، برای اطلاع از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی راه‌های گیلان، با سامانه شبانه‌روزی ۱۴۱ تماس بگیرند.