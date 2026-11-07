معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهورگفت: برای کاهش مصرف سوخت، ارتقای فناوری خودرو و اتصال شرکت‌های دانش‌بنیان به زنجیره خودروسازی برنامه داریم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، حسین افشین امروز پس از بازدید از مجموعه‌های خودروسازی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدیدبم درنشست با مدیران و فعالان صنعت خودروسازی گفت: کاهش شدت مصرف انرژی از موضوعات مهم مورد پیگیری دولت چهاردهم است و دولت تلاش دارد با اتخاذ رویکرد‌های مؤثر، میزان مصرف انرژی در کشور را کاهش دهد.

وی بیان کرد:همواره بر کاهش مصرف بنزین تأکید شده، اما باید توجه داشت که بخش عمده این سوخت در خودرو‌ها مصرف می‌شود؛ بنابراین لازم است به میزان مصرف سوخت خودرو‌ها توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

افشین با تأکید بر ضرورت کاهش مصرف انرژی در کشور گفت: دولت چهاردهم درصدد است با هدایت خودروسازان به سمت تولید خودرو‌های هیبریدی، برقی و کم‌مصرف، مصرف بنزین و میزان آلایندگی را کاهش دهد.

معاون علمی رئیس‌جمهور ادامه داد: در همین راستا و با هماهنگی وزیر صنعت، معدن و تجارت، مأموریت بازدید از خودروسازان کشور و بررسی فناوری‌های مورد استفاده، ظرفیت‌های تحقیق و توسعه و برنامه‌های آینده این شرکت‌ها به نمایندگی از دولت به بنده واگذار شد تا گزارشی از وضعیت صنعت خودرو به هیئت دولت ارائه شود.