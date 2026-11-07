به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،اکبر بهنام جو با اشاره به حجم بالای بارش‌های امروز و تلاش بی وقفه شهرداری برای مهار سیلاب بوجود آمده گفت: شهرداری با اقدام به موقع در مسدود کردن بلوار شهید سلیمانی و هدایت سیلاب‌ها در بستر رودخانه، مانع از بروز مشکلات احتمالی شد.

بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی، جنوب استان سهم بیشتری از بارش‌ها داشته به طوری که روستای وِسف شهرستان کهک با بیش از ۷۳ میلیمتر بارش، در بیشتر ساعات پیشتاز بود.

بارش‌ها در روستا‌ها و شهر‌های تابعه استان باعث افزایش سطح آب رودخانه‌ها شده به طوری که برای این مناطق از جمله، شهر سلفچگان و روستا‌های بالادست شهرستان کهک، هشدار وقوع سیلاب و خودداری از توقف خودرو‌ها در حاشیه رودخانه‌ها صادر شده است.