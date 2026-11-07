شبکه ورزش امشب در چارچوب هفته دهم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر انگیس، دو دیدار از این مسابقات را به صورت مستقیم پخش می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دیدار اول بین دو تیم آرسنال و هال سیتی در ساعت ۱۸:۳۰ و تقابل ناتینگهام فارست و منچسترسیتی ساعت ۲۱ پخش می‌شود.

گزارشگران این دیدار‌ها به ترتیب حسین رضایی و جواد خیابانی هستند.

آرسنال در این رقابت با ۹ بازی و کسب ۲۴ امتیاز در صدر جدول است و هال سیتی با همین تعداد بازی و ۱۱ امتیاز در رده دوازدهم جدول است.

منچستر سیتی با ۹ بازی و ۲۱ امتیاز در رتبه دوم جدول و ناتینگهام فارست نیز با همین تعداد بازی و کسب ۱۶ امتیاز در رتبه نوزدهم جدول است.