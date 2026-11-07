همزمان با ایام فاطمیه تشییع ۱۷ شهید گمنام دفاع مقدس هشت ساله در هرمزگان تشییع و به خاک سپرده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ مراسم استقبال از این لاله‌های گلگون کفن از امروز در شهرستان حاجی آباد آغاز شد.

پیکر‌های مطهر این شهدای سرافراز در شهر‌های بندرعباس، میناب، رودان، بندرخمیر، قشم، جاسک، سیریک، حاجی آباد، بشاگرد و کیش به خاک سپرده می‌شود.

پیکر مطهر شهدای گمنام با حضور گسترده مردم، روز جمعه ۲۲ آبان هم ساعت ۸ و سی دقیقه صبح در میدان امام خمینی (ره) بندرعباس تشییع می‌شود.

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