محوطه باستانی ازبکی در شهرستان نظرآباد، با برخورداری از هفت تپه تاریخی و یافته‌های ارزشمند باستان‌شناسی، یکی از مهم‌ترین کانون‌های شناخت پیشینه تمدنی ایران و ظرفیت‌های گردشگری فرهنگی استان البرز به شمار می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، احسان بلالی، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نظرآباد، با معرفی این محوطه به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین آثار تاریخی استان، از اهمیت کاوش‌های باستان‌شناسی و ضرورت توسعه زیرساخت‌های معرفی و بازدید عمومی آن سخن گفت.

وی در برنامه تلویزیونی «امروز البرز» صدا و سیمای البرز اظهار کرد: محوطه ازبکی در سال ۱۳۴۸ شناسایی شد و پس از سه سال بررسی و مطالعه، در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید.

بلالی افزود: کاوش‌های تخصصی این محوطه از سال ۱۳۷۷ با مشارکت سازمان میراث فرهنگی و به سرپرستی یوسف مجیدزاده آغاز شد و طی پنج فصل کاوش، هفت تپه و محوطه باستانی مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نظرآباد، خشت دست‌ساز بشر را از شاخص‌ترین یافته‌های این مجموعه دانست و گفت: نمونه‌ای از این اثر تاریخی به‌عنوان نماد گفت‌وگوی تمدن‌ها به سازمان ملل متحد اهدا شده و در طبقه سیزدهم این سازمان نگهداری می‌شود.

وی با اشاره به جایگاه تاریخی ازبکی در معرفی هویت تمدنی منطقه تصریح کرد: یافته‌های این محوطه نشان‌دهنده اهمیت تاریخی شهرستان نظرآباد است و می‌تواند نقش مؤثری در توسعه گردشگری فرهنگی و جذب علاقه‌مندان به میراث تاریخی داشته باشد.

بلالی همچنین از اقدامات انجام‌شده برای فراهم‌سازی زمینه بازدید عمومی از این مجموعه خبر داد و افزود: راه‌اندازی موزه در محوطه ازبکی و سامان‌دهی و معرفی بهتر آثار باستانی از جمله برنامه‌های دنبال‌شده در حوزه میراث فرهنگی شهرستان است.

وی در پایان بر ضرورت توجه بیشتر به حفاظت از آثار تاریخی، تقویت زیرساخت‌های گردشگری و معرفی ظرفیت‌های باستانی نظرآباد تأکید کرد و محوطه ازبکی را بخشی ارزشمند از هویت تاریخی و فرهنگی استان البرز دانست.