رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ری از کشف و ضبط سه بهله شاه‌ بوف و یک رأس گراز وحشی با همکاری مأموران کلانتری قلعه‌ نو و مأموران اجرایی یگان حفاظت محیط زیست شهرستان ری و استان تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا شایسته گفت: در پی گشت و پایش مناطق تحت مدیریت شهرستان ری و متعاقب تماس تلفنی کلانتری قلعه‌ نو و اعلام موضوع به یگان حفاظت محیط زیست، مأموران اجرایی یگان حفاظت محیط زیست شهرستان ری و استان تهران بلافاصله به محل اعزام شدند و پس از بررسی‌ های لازم، سه بهله شاه‌بوف و یک رأس گراز وحشی را کشف و ضبط کردند.

وی افزود: پس از انجام اقدامات اولیه، سه بهله شاه‌ بوف به‌ منظور نگهداری و دریافت مراقبت‌ های تخصصی به مرکز باغ پرندگان لویزان تحویل داده شدند و گراز وحشی نیز پس از بررسی‌ های لازم، در زیستگاه طبیعی خود در پارک‌ های ملی خجیر و سرخه‌ حصار رهاسازی شد.

شایسته در پایان با تأکید بر اهمیت همکاری دستگاه‌های اجرایی و انتظامی در حفاظت از حیات‌وحش اظهار داشت: گشت و پایش مستمر مناطق تحت مدیریت و مقابله با تخلفات زیست‌ محیطی، با هدف حفاظت از گونه‌ های جانوری و صیانت از سرمایه‌ های طبیعی کشور، با جدیت ادامه خواهد داشت.