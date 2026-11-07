معاون مسکن و عمران شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، تدوین سند راهبردی توسعه فضاهای زیرسطحی تهران را اقدامی ارزشمند در حوزه برنامه‌ریزی شهری دانست و گفت: تجربه‌های مدیریت شهری و بازسازی پس از جنگ می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای نظام شهرسازی کشور و توسعه محلات تاب‌آور باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی هدایت، در آیین رونمایی از سند توسعه فضاهای زیرسطحی شهر تهران با اشاره به اقدامات انجام‌شده پس از جنگ گفت: شهرداری تهران برای نخستین‌بار در کشور به‌صورت جدی وارد موضوع بازسازی شد و بخش مهمی از اقدامات بازسازی در کلان‌شهر تهران را برعهده گرفت. در کنار آن، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز با تکیه بر تجربه‌های خود در بازسازی پس از حوادث گذشته، مسئولیت بخش قابل توجهی از بازسازی‌ها در سایر مناطق کشور را دنبال کرد.

وی با بیان اینکه تجربه‌های پس از جنگ می‌تواند درس‌های مهمی برای آینده مدیریت شهری داشته باشد، افزود: این تجربه‌ها با وجود دشواری‌ها و هزینه‌های فراوان، می‌توانند در اصلاح و ارتقای نظام برنامه‌ریزی و شهرسازی کشور استفاده شوند.

هدایت در ادامه با اشاره به اقدامات شهرداری تهران در حوزه برنامه‌ریزی فضاهای زیرسطحی گفت: تدوین سند راهبردی استفاده از فضاهای زیرسطحی تهران، اقدام ارزشمندی است که با پیگیری‌های نصرالله آبادیان، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، مراحل خود را طی کرده و در شورای عالی شهرسازی و معماری کشور به تصویب رسیده است.

معاون مسکن و عمران شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، تدوین این سند را از جمله تجربه‌های قابل توجه در دوره پساجنگ دانست و تأکید کرد: لازم است چنین تجربه‌هایی در نظام شهرسازی کشور مورد توجه قرار گیرد و زمینه استفاده از آن‌ها در برنامه‌ریزی‌های آینده فراهم شود.

وی همچنین با اشاره به اقدامات شهرداری تهران در زمینه توسعه فضاهای چندمنظوره محلی گفت: ایجاد فضاهای باز چندعملکردی از موضوعات مهم در طراحی محلات تاب‌آور است و شهرداری تهران نیز اقدامات خوبی در این زمینه انجام داده است؛ فضاهایی که می‌توانند در شرایط عادی کارکردهای خدماتی و شهری داشته باشند و در زمان بحران نیز برای مدیریت شرایط مورد استفاده قرار گیرند.

هدایت در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت تقویت زیرساخت‌های مجموعه شهری تهران و اتصال شهرهای اطراف به پایتخت اشاره کرد و گفت: موضوعاتی مانند زیرساخت‌های مجموعه شهری تهران و ارتباط مناسب این مجموعه با شهر تهران از مسائل مهمی است که باید در برنامه‌ریزی‌های شهری مورد توجه قرار گیرد.

وی در پایان با اشاره به اقدامات و پیگیری‌های معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت: موضوعات راهبردی و زیرساختی شهر تهران با جدیت در حال پیگیری است و امیدواریم با تداوم این اقدامات و همکاری مجموعه‌های تخصصی، شاهد بهبود برنامه‌ریزی و مدیریت شهری در تهران باشیم.