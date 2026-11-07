به گزارش خبرگزاری صداوسیما آبادان،بابک پردل قائم مقام مدیرعامل پتروشیمی آبادان از افزایش تولید ماهانه PVC به حدود ۳ هزار تن خبر داد و گفت: برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت تولید این محصول به ۴ هزار تن در ماه در حال انجام است.

روح الله شهیدی پرور مدیرعامل شرکت تاپیکو با اشاره به اهمیت تولید مواد اولیه در داخل کشور گفت: تولید اتیلن و کلر در این مجموعه، نقش مؤثری در کاهش وابستگی به سایر مجتمع‌های پتروشیمی و تأمین مواد اولیه مورد نیاز دارد.

پلی‌وینیل کلراید (PVC) از محصولات پرکاربرد صنایع مختلف از جمله ساختمان، پزشکی، بهداشتی، خودروسازی، الکترونیک و بسته‌بندی است که به دلیل مقاومت در برابر رطوبت و مواد شیمیایی، کاربرد گسترده‌ای دارد.

مسئولان پتروشیمی آبادان همچنین با اشاره به تلاش دشمن برای آسیب به بخش تولید پس از جنگ ۴۰ روزه، از تداوم فعالیت این مجموعه و جلوگیری از توقف تولید با تلاش کارکنان خبر دادند.

افزایش تولید این محصول علاوه بر تأمین نیاز صنایع داخلی، می‌تواند به کاهش وابستگی به واردات و پایداری زنجیره تولید کشور کمک کند.