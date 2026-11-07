با شناسایی ده نفر از اراذل و اوباش در نیشابور ، ۱۱ قبضه اسلحه غیر مجاز کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور گفت: با رد زنی و اشرافیت اطلاعاتی تیم‌های دایره عملیات ویژه پلیس امنیت عمومی شهرستان نیشابور در قالب طرح جمع اوری سلاح های غیر مجاز و در عملیاتی غافلگیرانه ۱۰ متهم دستگیر شدند.

سرهنگ مجتبی موهبتی افزود: در این عملیات گسترده، پلیس امنیت، ۱۱ قبضه سلاح غیر مجاز به همراه تعدادی فشنگ کشف و ضبط شد.

وی ضمن معرفی متهمان به مرجع قضایی تاکید کرد: امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس است و با افرادی که بخواهند آرامش و نظم اجتماعی را برهم بزنند قاطعانه برابر قانون برخورد خواهیم کرد.