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دانش آموزان دبیرستان دخترانه امام رضا (ع) بهادران میزبان پیکر مطهر شهید گمنام شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، دبیرستان دخترانه امام رضا (ع) بهادران، میزبان مهمانی از جنس نور بود؛ مهمانی که سالها دور از وطن، در خاک غربت آرمیده بود و سرانجام، عطر حضور او کوچههای این منطقه را پر کرد.
دانش آموزان با گل و پرچم و دلهای پاک خود، مدرسه را برای این لحظه آماده کرده بودند و در کنار آن ها، خانوادههای معظم شهدا، امام جمعه محترم بهادران، بخشدار مرکزی، مسئولان محلی، نیروی انتظامی و جمعی از اهالی، گرد هم آمده بودند تا در این لحظه تاریخی سهیم باشند.
در ادامه این مراسم معنوی، مداحی و ذکر مصیبت، فضای مدرسه را عطرآگین کرد و خاطره گویی از جان فدایی شهدا در شبهای پرالتهاب عملیات، دلها را به آن شبهای نورانی پیوند زد.