به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، دبیرستان دخترانه امام رضا (ع) بهادران، میزبان مهمانی از جنس نور بود؛ مهمانی که سال‌ها دور از وطن، در خاک غربت آرمیده بود و سرانجام، عطر حضور او کوچه‌های این منطقه را پر کرد.

دانش آموزان با گل و پرچم و دل‌های پاک خود، مدرسه را برای این لحظه آماده کرده بودند و در کنار آن ها، خانواده‌های معظم شهدا، امام جمعه محترم بهادران، بخشدار مرکزی، مسئولان محلی، نیروی انتظامی و جمعی از اهالی، گرد هم آمده بودند تا در این لحظه تاریخی سهیم باشند.

در ادامه این مراسم معنوی، مداحی و ذکر مصیبت، فضای مدرسه را عطرآگین کرد و خاطره گویی از جان فدایی شهدا در شب‌های پرالتهاب عملیات، دل‌ها را به آن شب‌های نورانی پیوند زد.