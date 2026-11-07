روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با انتشار اطلاعیه‌ای جامع از تمامی کشاورزان، باغداران، دامداران و عشایر استان خواست با توجه به صدور هشدار نارنجی هواشناسی و پیش‌بینی تشدید فعالیت سامانه بارشی برای پیشگیری از خسارت‌های احتمالی، تمهیدات پیشگیرانه و ایمنی را به قید فوریت به کار بندند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با انتشار اطلاعیه‌ای جامع، از تمامی کشاورزان، باغداران، دامداران و عشایر استان خواست با توجه به صدور هشدار نارنجی هواشناسی و پیش‌بینی تشدید فعالیت سامانه بارشی، وزش باد شدید، کاهش ۸ تا ۱۲ درجه‌ای دما از روز یکشنبه ۱۷ آبان تا اواخر پنجشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۵ برای پیشگیری از خسارت‌های احتمالی، تمهیدات پیشگیرانه و ایمنی را به قید فوریت به کار بندند.

پیرو اطلاعیه اداره کل هواشناسی استان مبنی بر ورود سامانه بارشی، بارش برف در نقاط مرتفع استان و مخاطراتی نظیر رعدوبرق، کاهش شعاع دید، لغزندگی محور‌های مواصلاتی، صاعقه، احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، سقوط سنگ و اشیا از ارتفاعات، آسیب به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی و احتمال قطعی حامل‌های انرژی به‌ویژه برق و گاز در نقاط سردسیر سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی توصیه‌های فنی مهمی را برای فعالان بخش کشاورزی صادر کرد.

با توجه به اینکه از روز یکشنبه تا اواخر پنجشنبه در کلیبر، نیمه شمالی و نیمه شرقی استان تشدید فعالیت سامانه بارشی و کاهش محسوس دما با نفوذ توده هوای سرد به جو استان، دمای هوا به طور میانگین و به صورت محسوس ۸ تا ۱۲ درجه سانتیگراد کاهش می‌یابد، احتمال خسارت به محصولات کشاورزی وجود دارد بنابراین از کشاورزان و باغداران محترم خواسته شده است برای جلوگیری از خسارت، نسبت به تسریع در برداشت محصولات باقیمانده و خودداری از دپوی محصولات برداشته‌ شده در فضای باز به دلیل احتمال بارش اقدام کنند.

همچنین با توجه به وزش باد شدید، محکم نمودن حفاظ‌های گلخانه‌ها و سازه‌های موقت و تمهیدات لازم جهت جلوگیری از خسارت وزش باد به همراه رعایت نکات ایمنی در عبور و مرور و پرهیز از پارک خودرو در اطراف ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان کهنسال بسیار ضروری است. در همین راستا کاشت به‌ موقع محصولات پاییزه جهت استفاده بهینه از بارش‌های پیش‌رو و بوجاری و ضدعفونی بذور خودمصرفی پیش از کاشت نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

در حوزه باغداری، جمع‌آوری میوه‌های ریخته‌شده کف باغات برای کاهش جمعیت آفات و بیماری‌ها و همچنین رعایت اصول بهداشتی در برداشت میوه و انبارداری آنها به عنوان گامی کلیدی در حفظ کیفیت محصول توصیه می‌شود. دامداران و مرغداران استان نیز باید با تنظیم دقیق رطوبت، دما و تهویه دامداری‌ها و واحد‌های پرورشی، از دام‌ها در برابر تغییرات ناگهانی دما محافظت کرده و از شیوع بیماری‌ها جلوگیری نمایند.

سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی ضمن تاکید بر مدیریت بهینه مصرف انرژی به‌ویژه برق و گاز در اطراف ساختمان‌ها، از تمامی بهره‌برداران، عشایر و روستاییان درخواست کرد ضمن حفظ هوشیاری و آمادگی کامل، از تردد‌های جاده‌ای غیرضروری، اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها و فعالیت‌های طبیعت‌گردی و جابجایی عشایر در این بازه زمانی جداً خودداری کرده و توصیه‌های دستگاه‌های اجرایی، امدادی، راهداری و شهرداری‌ها را برای عبور ایمن از این شرایط جوی ناپایدار رعایت نمایند.