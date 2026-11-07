به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان در اطلاعیه‌ای با توجه به بارش شدید باران و افزایش حجم روان‌آب‌های سطحی، به منظور جلوگیری از پس‌زدگی فاضلاب و بروز مشکلات بهداشتی از شهروندان خواست، به چند نکته توجه کنند:

شهروندان از هدایت آب باران، ناودان‌ها و آب حیاط به داخل شبکه فاضلاب خودداری کرده و در زمان بارندگی شدید، درب فاضلاب را دستکاری یا باز نکنند.

همچنین از ریختن زباله، پلاستیک، مصالح ساختمانی و چربی در شبکه فاضلاب پرهیز کنند، ساکنان واحد‌های طبقه همکف و زیرزمین، دریچه‌های فاضلاب داخل ملک را بررسی و در صورت امکان به دریچه‌های یک‌طرفه مجهز کنند و در صورت مشاهده پس‌زدگی، آب‌گرفتگی یا بازماندن درب منهول‌ها، موضوع را از طریق سامانه ۱۲۲ اطلاع دهید.

‌همکاری شهروندان نقش مهمی در حفظ ایمنی، بهداشت عمومی و پایداری شبکه فاضلاب در زمان بارندگی دارد.