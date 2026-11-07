سخنگوی وزارت خارجه روسیه، گفت: استقرار نیرو‌های خارجی در اوکراین را مداخله نظامی می‌دانیم و با آنها به عنوان اهداف مشروع برخورد خواهیم کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزای صدا و سیما به نقل از المیادین، در خبر فوری گزارش داد:

ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه، گفت: استقرار نیرو‌های خارجی در اوکراین را مداخله نظامی می‌دانیم و با آنها به عنوان اهداف مشروع برخورد خواهیم کرد. استقرار نیرو‌های چندملیتی در اوکراین به معنای مداخله نظامی و تهدید اضافی برای امنیت روسیه خواهد بود.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه در ادامه افزود: اروپایی‌ها جایی در میز مذاکرات درباره اوکراین ندارند، استقرار نیرو‌های خارجی در اوکراین کاملاً غیرقابل قبول است و هر واحد یگان نظامی در اوکراین، هدف مشروع نیرو‌های مسلح روسیه است.

ماریا زاخارووا همچنین گفت: استقرار نیرو‌های خارجی در اوکراین عملاً به معنای مداخله نظامی و ایجاد تهدید‌های امنیتی بیشتر برای روسیه خواهد بود، غرب همچنان نگرانی‌های مشروع روسیه در حوزه امنیت را نادیده می‌گیرد و به تشدید تنش ادامه می‌دهد و فرانسه و بریتانیا با استقرار نیرو‌های چندملیتی در اوکراین می‌خواهند پایگاهی را برای مقابله با روسیه حفظ کنند.

طرح‌ها برای وارد کردن شکست راهبردی به روسیه محقق نخواهد شد.