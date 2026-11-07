به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: با توجه به اعلام مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای و به منظور فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از متقاضیانی که تاکنون برای ثبت‌نام اقدام نکرده‌اند، ترتیبی اتخاذ شده است که بتوانند تا چهارشنبه ۲۰ آبان ثبت‌نام کنند؛ لذا ضرورت دارد متقاضیان در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق اطلاعیه راهنمای ثبت‌نام و مندرجات این اطلاعیه، به تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی sanjesh.org مراجعه و برای ثبت‌نام اقدام کنند.

ضمناً مقرر شد امکان ویرایش اطلاعات برای متقاضیان ایجاد شود. بر این اساس، آن دسته از متقاضیانی که قبلاً نسبت به ثبت‌نام اقدام کرده‌اند، می‌توانند در صورت تمایل تا چهارشنبه ۲۰ آبان نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.