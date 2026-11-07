استان مرکزی در جمع ۱۰ استان برتر کشور در تولید محصولات دامی قرار گرفت
استان مرکزی با تولید سالانه ۵۱ هزار تن گوشت قرمز، ۷۵ هزار تن گوشت مرغ، ۷۰ هزار تن تخممرغ و ۳۹۸ هزار تن شیر خام، در جمع ۱۰ استان برتر کشور در تولید محصولات دامی قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ استان مرکزی سالانه ۵۱ هزار تن گوشت قرمز، ۷۵ هزار تن گوشت مرغ، ۷۰ هزار تن تخممرغ و ۳۹۸ هزار تن شیر خام تولید میکند و با این میزان تولید، جایگاه خود را در میان ۱۰ استان برتر کشور در حوزه محصولات دامی تثبیت کرده است. این حجم از تولید نشاندهنده ظرفیت قابلتوجه بخش دامپروری استان و نقش مؤثر آن در تأمین نیاز های داخلی به محصولات پروتئینی است.