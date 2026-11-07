استان مرکزی در جمع ۱۰ استان برتر کشور در تولید محصولات دامی قرار گرفت

استان مرکزی با تولید سالانه ۵۱ هزار تن گوشت قرمز، ۷۵ هزار تن گوشت مرغ، ۷۰ هزار تن تخم‌مرغ و ۳۹۸ هزار تن شیر خام، در جمع ۱۰ استان برتر کشور در تولید محصولات دامی قرار دارد.