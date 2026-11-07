کارگروه تنظیم بازار استان قزوین با بررسی وضعیت کالاهای اساسی، بر حمایت از تولیدکننده مرغ و افزایش نانوایی‌های دوگانه سوز تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در کارگروه تنظیم بازار استان قزوین، موضوع مدیریت هدررفت آرد در کشور و استان به عنوان یکی از چالش‌های اصلی مطرح شد. در این راستا، بر لزوم نظارت دقیق بر توزیع آرد با هدف تأمین نیاز شهروندان تأکید شد. همچنین با اشاره به گزارش‌های سامانه ۱۲۴، بیشترین شکایات مردمی مربوط به حوزه نان و اقلام پروتئینی عنوان شد.

نوذری استاندار با اشاره به ضرورت ارتقای کیفیت در کنار قیمت، خواستار افزایش نسبت نانوایی‌های دوگانه سوز از ۳۱ به ۵۰ درصد شد.

یکی از محور‌های مهم نشست، ضرورت شکل‌گیری «زنجیره تولید مرغ» در استان قزوین بود.

استاندار با تأکید بر حمایت از تولیدکنندگان، مقرر کرد که قیمت مرغ با حضور فعال در کمیته قیمت‌گذاری و با در نظر گرفتن منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده تعیین شود تا تولیدکننده دچار ضرر نشود.

رئیس جهاد کشاورزی استان با تأکید بر نقش استراتژیک قزوین در امنیت غذایی، از وضعیت خرید ۲۱۲ هزار تن گندم از ۸۱۵۵ کشاورز در ۲۳ مرکز خرید خبر داد و بر نیاز به واردات جو تأکید کرد.

در حوزه انرژی، نماینده شرکت نفت بر ضرورت دریافت هزینه‌های خدمات حمل و جابه‌جایی سوخت از مصرف‌کننده نهایی، مشابه استان‌های تهران و البرز، تأکید کرد.

همچنین در بخش خودرو، با توجه به محدودیت عرضه و قیمت بالای برخی انواع تایر، معاون اقتصادی استاندارد اعلام کرد که تلاش‌ها برای واردات لاستیک جهت تعدیل بازار در جریان است.

در پایان، ضمن اعلام آمادگی استان مازندران برای عرضه میوه، برنامه‌ریزی برای تأمین میوه شب عید و توزیع شیر رایگان در مدارس نیز در دستور کار قرار گرفت.