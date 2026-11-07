دولت یمن حمله عربستان به منازل مسکونی بنی‌حشیش در صنعا را محکوم و بر پاسخ‌گویی به این جنایت تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دولت یمن در بیانیه‌ای، حمله به روستای «الشریه» در شهرستان بنی‌حشیش واقع در شرق صنعا را بخشی از آنچه سابقه طولانی جنایات عربستان علیه مردم یمن دانست و اعلام کرد؛ این حادثه بار دیگر ابعاد خشونت و اقدامات ضدانسانی این کشور را آشکار کرده است.

در این بیانیه تأکید شده است که هدف قرار دادن خانه‌ها و مناطق مسکونی و ریختن خون غیرنظامیان، نقض آشکار ارزش‌ها و اصول دینی، انسانی و اخلاقی به شمار می‌رود.

دولت یمن همچنین هشدار داد که خون مردم یمن برای عربستان مباح نیست و اقدامات این کشور علیه ملت یمن بدون پاسخ و مجازات نخواهد ماند.

دولت یمن همچنین با اشاره به نقش آمریکا و رژیم صهیونیستی در تجاوز نظامی علیه یمن، اعلام کرد که عربستان از آغاز این تجاوز، با هدایت و مشارکت این دو در مسیر اجرای طرح‌های صهیونیستی حرکت کرده است.

دولت یمن در پایان از سازمان ملل متحد و سازمان‌های بشردوستانه خواست به مسئولیت خود عمل کنند و با اعمال فشار بر عربستان، برای توقف حملات علیه مردم یمن اقدام کنند.

حمله عربستان سعودی به روستای الشریه در شهرستان بنی‌حشیش، در شرق صنعا، در حالی صورت گرفت که بنا بر گزارش شبکه المسیره، شمار قربانیان این حمله به ۲۲ شهید و ۳۰ مجروح افزایش یافته است و بیشتر شهدا را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.

همچنین گزارش‌ها از مجروح شدن ۲۰ نفر از کارکنان دفاع مدنی در جریان تلاش برای امدادرسانی به آسیب‌دیدگان حکایت دارد. این حمله و هدف قرار گرفتن نیروهای امدادی، واکنش مقام‌ها و نهادهای سیاسی یمن را به دنبال داشته و دفتر سیاسی انصارالله نیز با محکوم کردن آن، بر ضرورت پاسخ‌گویی عاملان تأکید کرده است.