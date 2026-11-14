در این گزارش ویژه "کاریکاتورِ خبری روز "، و در آستانهٔ روز کتاب و هفتهٔ کتاب‌خوانی و منتخبی از آثار کاریکاتوریست‌های سراسر جهان، گردآوری شده که، هر یک به زبان طنز و تصویر، زیبایی‌های دنیای کتاب و خوانش را به تصویر کشیده‌اند. این آثار هنری، که با قلمی ظریف و نگاهی عمیق و طنازانه، خلق شده‌اند، پیوند عمیق میان فرهنگ، ادبیات و هنر را، نمایان می‌سازند. در این گزارش تصویری، هر اثر همچون پنجره‌ای است به دنیای بی‌کران کتاب‌ها، که مخاطب را به سفری بصری در قلمروی دانش و تخیل، دعوت می‌کند. این مجموعه آثار، با هدف یادآوری اهمیت کتاب، در عصر دیجیتال، تلاش دارد تا از زاویه‌ی هنر طنز، نگاه تازه‌ای به کتاب و خواندن در دنیای معاصر، ارائه دهد. هنر‌مندان و طراحان چیره دست جهان با استفاده از زبانِ بی نظیر هنر و طنز، جادویِ نهفته در صفحات کتاب و لذت کتاب خواندن را به زیبایی هر چه تمام‌تر به تصویر کشیده‌اند. نگاهی عمیق و طنازانه که در دلِ هنر طنز، حقیقتی تلخ یا شیرین را به تماشا می‌گذارد. گویی کتاب، خودِ هنر است و هنر، خودِ کتاب. این منتخبِ جهانی، گواهی ست بر آنکه عشق به کتاب مرز نمی‌شناسد و طنز این کهن‌ترین زبانِ مشترکِ آدمی می‌تواند پلِ میانِ ملت‌ها و فرهنگ‌ها شود. براستی که در پسِ هر لبخندی که این تصاویر بر لب می‌نشانند، پرسشی مهم نهفته است: آیا ما نیز به اندازهٔ این هنرمندان، کتاب را جدی گرفته‌ایم؟ گزارش ویژهٔ این هفته، دعوتی ست نرم و هوشمندانه به خواندن؛ دعوتی که به جای خطابه، لبخند می‌آموزد و به جای پند و اندرز، تنها نگاه می‌بخشد. کتاب، حتی در قابِ طنز، همچنان کتاب است: آینه‌ای که اگر در آن نگاه کنی، خود را و زمانه‌ات را خواهی دید. یک کتاب، به ظاهر ساده، در حقیقت پیچیده‌ترین آینه‌ای ست که آدمی ساخته است؛ آینه‌ای که نه چهره، که ذهن را بازمی‌تاباند و نه تنها زمانِ حال را، که همهٔ زمان‌ها را در خود جای داده است و به زیبایی و شیوایی برای خواننده خود روایت می‌کند.

عکاس : تهیه گزارش : سهراب سیدجمالی