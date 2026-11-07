ضرورت فعال بودن دوربین‌های ترافیکی برای کنترل تخلفات رانندگی در استان مرکزی

دوربین‌های ترافیکی از ابزار‌های مهم نظارت بر معابر شهری هستند که با ثبت تخلفات و کنترل سرعت، به ارتقای نظم و ایمنی تردد کمک می‌کنند.