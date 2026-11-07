ضرورت فعال بودن دوربینهای ترافیکی برای کنترل تخلفات رانندگی در استان مرکزی
دوربینهای ترافیکی از ابزارهای مهم نظارت بر معابر شهری هستند که با ثبت تخلفات و کنترل سرعت، به ارتقای نظم و ایمنی تردد کمک میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ شهروندان معتقدند فعالیت دوربینهای ترافیکی در کاهش تخلفات رانندگی و کنترل سرعت خودروها تأثیرگذار است و نقش مهمی در افزایش ایمنی معابر دارد. سرهنگ پورشمس، رئیس راهنمایی و رانندگی استان مرکزی با تأکید بر نقش بازدارنده دوربینهای نظارتی، از غیرفعال بودن بخشی از دوربینهای ترافیکی در سطح استان خبر داد و بر ضرورت فعال بودن این سامانهها برای کنترل تخلفات تأکید کرد. در همین زمینه سلیمی، رئیس سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حملونقل شهری شهرداری اراک، علت اختلال در عملکرد برخی دوربینها را شرایط طبیعی دانست و از پیگیری برای رفع مشکلات و فعالسازی مجدد آنها خبر داد. فعال بودن مستمر دوربینهای ترافیکی میتواند نقش مؤثری در کاهش تخلفات رانندگی، کنترل سرعت و ارتقای ایمنی تردد در معابر شهری ایفا کند.