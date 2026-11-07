۱۶۰ دانش‌آموز دختر در اسلامشهر، در نخستین کاروان اعزام به مناطق عملیاتی دفاع مقدس، با هدف آشنایی با فرهنگ شهادت و ایثار، راهی اردوهای راهیان نور شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرپرست فرمانداری اسلامشهر با بیان اینکه امروز ۱۶۰ دانش‌آموز دختر به همت سپاه ناحیه سیدالشهداء (ع) و مجموعه آموزش و پرورش به مناطق عملیاتی دفاع مقدس اعزام می‌شوند گفت: این برنامه فرهنگی در برقراری ارتباط مستقیم و ارزشمند نسل جدید با فرهنگ ایثار و شهادت بسیار موثر است.

وی با اشاره به اینکه باور‌ها و اعتقادات نسل جدید از طرق مختلف از جمله فعالیت بیش از ۱۳۰۰ شبکه ماهواره‌ای مورد هجمه قرار گرفته افزود: امیدواریم هر یک از این دانش‌آموزان پس از بازگشت، راوی و مروج مفاهیم عاشقانه ایثار و شهادت باشند و رشادت‌های غیور مردانی را یادآوری کنند که امنیت پایدار کشور مرهون فداکاری آنان است.

بابایی با اشاره به تحریم‌های ددمنشانه و جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان خاطرنشان کرد: همه این اتفاقات نشان‌دهنده اقتدار فرهنگی ایران در مقاومت و ایستادگی است و این مروجان باید به شایستگی این مفاهیم را به همکلاسی‌ها و هم‌نسلان خود منتقل کنند.