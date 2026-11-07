رئیس پلیس راه استان البرز از انسداد جاده کرج - کندوان و فشند به طالقان از ساعت ۱۶ امروز، ۱۶ آبان، به‌ دلیل شرایط نامساعد جوی در مسیر رفت و برگشت خبر داد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، سرهنگ کرمی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار ما با اشاره به هشدارهای هواشناسی درباره بارش باران و برف، کاهش دما و احتمال نامساعد شدن شرایط جوی، از اعمال محدودیت تردد در برخی محورهای مواصلاتی استان خبر داد و گفت: این ممنوعیت تردد در جاده کرج - چالوس و فشند به طالقان با هدف پیشگیری از حوادث رانندگی و تأمین ایمنی کاربران جاده‌ای اعمال شده و تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت.

وی افزود: تصمیم‌گیری برای بازگشایی این محورها پس از بررسی وضعیت جوی، ارزیابی شرایط سطح راه، انجام اقدامات ایمن‌سازی و اطمینان از فراهم بودن شرایط مناسب برای تردد خودروها انجام خواهد شد.

سرهنگ کرمی در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیمای البرز ضمن تأکید بر ضرورت توجه رانندگان به اطلاعیه‌های پلیس راه، از شهروندان خواست تا حد امکان از انجام سفرهای غیرضروری در شرایط ناپایدار جوی خودداری کنند و سفرهای خود را به زمان مناسب‌تری موکول کنند.

وی ادامه داد: رانندگانی که ناچار به تردد در محورهای مواصلاتی استان هستند، پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راه‌ها و محدودیت‌های ترافیکی اطلاع کسب کنند و با رعایت توصیه‌های ایمنی، از بروز حوادث احتمالی جلوگیری کنند.

رئیس پلیس راه همچنین با اشاره به بارش باران و مه‌گرفتگی در برخی محورهای مواصلاتی البرز، کاهش میدان دید و لغزندگی سطح جاده را از عوامل افزایش خطر تصادفات دانست و بر ضرورت رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله طولی مناسب با خودروی جلویی و پرهیز از سبقت‌های غیرمجاز تأکید کرد.

سرهنگ کرمی از رانندگان خواست در صورت مواجهه با مه‌گرفتگی، با کاهش سرعت و استفاده صحیح از چراغ‌های خودرو، متناسب با شرایط مسیر رانندگی کنند و از انجام حرکات ناگهانی و تغییر مسیرهای غیرضروری بپرهیزند.

وی همچنین با توجه به احتمال افزایش حجم روان‌آب‌ها و بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها در پی بارندگی‌ها، از شهروندان خواست از توقف، اتراق و استقرار در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و مسیرهای عبور سیلاب خودداری کنند.

وی در پایان، رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، توجه به هشدارهای پلیس و پرهیز از شتاب‌زدگی را از مهم‌ترین الزامات تردد ایمن در شرایط نامساعد جوی عنوان کرد و از رانندگان خواست ایمنی را بر سرعت و زمان رسیدن به مقصد مقدم بدانند.