وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بر ضرورت تبدیل برنامه‌های حمایتی میناب به اقدام ملی و پایدار تاکید کرد و گفت: استان‌ها، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و بخش‌خصوصی در اجرای طرح جامع توسعه این شهرستان مشارکت کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نشست شورای معاونان، مشاوران و مدیران‌کل ستادی و استانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، به ریاست سیدرضا صالحی‌امیری، امروز شنبه ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در سالن فجر این وزارتخانه برگزار شد.

صالحی‌امیری در این نشست، با اشاره به سفر اخیر خود به میناب و بندرعباس و برنامه‌های مرتبط با بزرگداشت شهدای مدرسه شجره طیبه، بر ضرورت استمرار حمایت‌های ملی از مردم میناب و تبدیل این رویکرد به برنامه‌ای عملیاتی و ماندگار تاکید کرد.

او با اشاره به فعالیت ۲۲ دستگاه در ستاد ملی میناب، اظهار کرد: طرح جامع توسعه میناب با بیش از دو هزار صفحه تدوین شده و در آن، ۵۰ پروژه با هدف تقویت زیرساخت‌ها و ارتقای ظرفیت‌های توسعه‌ای این شهرستان پیش‌بینی شده است.

وزیر میراث‌فرهنگی با دعوت از استان‌های کشور برای مشارکت در اجرای این طرح گفت: انتظار داریم استانداران، معاونان عمرانی استانداری‌ها و مدیران‌کل میراث‌فرهنگی استان‌ها با تشکیل تیم‌های تخصصی به میناب سفر کنند و هر استان مسئولیت اجرای یکی از ۵۰ پروژه پیش‌بینی‌شده را برعهده بگیرد.

او افزود: اگر استان‌ها، بانک‌ها و ۲۲ دستگاه عضو ستاد در این مسیر همکاری کنند، چهره میناب می‌تواند دستخوش تحولی بنیادین شود. این مسئولیت باید به یک تعهد ملی، اخلاقی و انسانی تبدیل شود.

صالحی‌امیری همچنین از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی کاروان میناب و استمرار هماهنگی‌های ملی و استانی در این زمینه خبر داد و با اشاره به برگزاری نشست مشترک ستاد‌های ملی و استانی در بندرعباس، نشست با سرمایه‌گذاران حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و همایش فرهنگی با حضور ۱۵۰ نفر از اصحاب فرهنگ و هنر، این اقدامات را بخشی از رویکرد جامع برای تقویت ظرفیت‌های فرهنگی و توسعه‌ای منطقه دانست.

برنامه‌ریزی عملیاتی برای افتتاح ۱۰۰ پروژه در استان‌ها

او در ادامه، بر ضرورت تدوین برنامه‌ای پویا، منعطف، واقع‌بینانه و متناسب با ظرفیت‌های موجود کشور برای سال ۱۴۰۶ تاکید کرد و گفت: برنامه‌های سال آینده باید ضمن توجه به شرایط خاص کشور بر قابلیت اجرا، اولویت‌بندی پروژه‌ها و بهره‌گیری حداکثری از منابع موجود استوار باشد.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به ضرورت تمرکز بر پروژه‌های شاخص استانی تصریح کرد: هر استان باید سه پروژه شاخص را که امکان بهره‌برداری قطعی از آنها تا سال ۱۴۰۶ وجود دارد، معرفی کند. برای پیگیری این پروژه‌ها نیز افراد مشخصی مسئولیت خواهند داشت تا موانع اجرایی برطرف شود و زمینه افتتاح ۱۰۰ پروژه تا پایان سال آینده فراهم آید.

او همچنین بر ضرورت ارزیابی دقیق عملکرد سفر‌های استانی تاکید کرد و افزود: مصوبات سفر‌های استانی باید به‌صورت جدی پیگیری شود و گزارش جامعی از بیش‌از ۱۰۰ سفر انجام‌شده تهیه شود. پیش از آغاز دور جدید سفرها، باید میزان تحقق تعهدات، اقدامات انجام‌شده و دلایل عدم اجرای برخی مصوبات به‌طور دقیق ارزیابی شود. سفر استانی زمانی اثربخش خواهد بود که نتایج آن در زندگی مردم و روند توسعه مناطق قابل مشاهده باشد.

صالحی‌امیری همچنین خواستار برنامه‌ریزی مستمر مدیران‌کل استان‌ها برای سفر به شهرستان‌ها، حضور معاونان وزارتخانه در استان‌ها، تعامل سازمان‌یافته با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تشکیل شورا‌های راهبردی استانی همراه با ارائه گزارش‌های منظم عملکرد شد.

طراحی نقشه راه گردشگری جنوب و توسعه بازار عراق

او در بخش دیگری از سخنان خود، توسعه گردشگری جنوب کشور را از اولویت‌های برنامه‌ریزی وزارتخانه دانست و خواستار تدوین نقشه‌راه مشخصی از سوی معاونت گردشگری برای فعال‌سازی ظرفیت‌های این منطقه در دوره پس از جنگ شد.

صالحی‌امیری با اشاره به برنامه‌ریزی برای جذب گردشگران عراقی، از طراحی الگویی مبتنی بر تسهیل ورود زمینی گردشگران و توسعه سفر‌های داخلی خبر داد و گفت: چهار شهر آبادان، ایلام، کرمانشاه و ارومیه به‌عنوان مبادی مورد توجه برای ورود گردشگران عراقی با خودرو‌های شخصی و همراه خانواده‌هایشان در نظر گرفته شده‌اند تا این گردشگران پس از ورود از مرز‌های زمینی، امکان سفر هوایی به سایر مقاصد گردشگری کشور را نیز داشته باشند.

او همچنین از استان‌ها خواست مسیر‌های جایگزین و ظرفیت‌های مرزی کشور در ارتباط با جمهوری آذربایجان، ارمنستان، پاکستان، ترکیه و کشور‌های حوزه خلیج‌فارس را بررسی و برای توسعه تعاملات گردشگری و تسهیل ورود گردشگران برنامه‌ریزی کنند.

ثبت‌جهانی؛ اولویت نخست وزارت میراث‌فرهنگی

وزیر میراث‌فرهنگی در ادامه با تاکید بر اهمیت پرونده‌های ثبت‌جهانی، این حوزه را از اولویت‌های اصلی وزارتخانه برشمرد و تصریح کرد: همه بخش‌های وزارتخانه موظف‌اند برای پیشبرد پرونده‌های ثبت‌جهانی همکاری و حمایت لازم را انجام دهند. ثبت‌جهانی اولویت نخست ماست و نباید در این زمینه کوتاهی شود.

توجه هم‌زمان به بهره‌وری انرژی و اصلاح الگوی کار

صالحی‌امیری در بخش پایانی نشست، صرفه‌جویی در مصرف انرژی را از موضوعات ضروری دانست و بر توجه جدی مجموعه وزارتخانه و واحد‌های استانی به این سیاست‌ها تاکید کرد.