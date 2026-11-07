تیم فوتبال تراکتور در هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال مقابل میهمانش خیبر خرم آباد به برتری رسید.

هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال، برتری تراکتور مقابل خیبر با درخشش حسین زاده

هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال، برتری تراکتور مقابل خیبر با درخشش حسین زاده

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار تیم‌های فوتبال تراکتور تبریز و خیبر خرم آباد از ساعت ۱۵:۳۵ امروز شنبه از هفته دوازدهم لیگ برتر در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار شد که این بازی با پیروزی ۲ بر صفر میزبان تبریزی همراه بود. امیرحسین حسین زاده (۳۹ و ۴۸) گل‌های تراکتور را به ثمر رساند.

بازی با یک شوک برای تراکتور آغاز شد و در شرایطی که ۱۲ دقیقه بیشتر از بازی نگذشته بود تومیسلاو اشترکالی پس از یک خطای سخت با کارت قرمز داور مسابقه اخراج شد تا تراکتور در همین ابتدای کار ۱۰ نفره شود.

امیرحسین حسین‌زاده با یک شوت در داخل محوطه جریمه، دروازه خیبر را باز کرد تا تراکتور یک بر صفر پیش بیفتد.

در وقت‌های تلف شده نیمه نخست، داور مسابقه پس از بررسی خطای امیرحسین فارسی به وسیله کمک‌داور ویدئویی، او را اخراج کرد تا خیبر هم ۱۰ نفره شود.

نیمه نخست در نهایت با برتری یک بر صفر تراکتور و در شرایطی که هر ۲ تیم ۱۰ نفره شده بودند، به پایان رسید.

نیمه دوم با یک گل زودهنگام برای تراکتور آغاز شد و سبب شد تا خیال تبریزی‌ها برای برد راحت‌تر شود و حاشیه امنیت بیشتری پیدا کنند.

این بار هم حسین‌زاده در نقش گلزن ظاهر شد و با روی پاس دانیال اسماعیلی‌فر با یک شوت دروازه خیبر را باز کرد تا نتیجه ۲ بر صفر به نفع تراکتور شود.

برتری تراکتور ادامه داشت و خیبر در ادامه توان زیر فشار گذاشتن تیم میزبان و جبران گل‌های خورده را نداشت.

در دقیقه ۸۷ حسین‌زاده گل سوم را زد، اما گل سوم مهاجم تراکتور را داور پس از بازبینی توسط VAR نپذیرفت.

ترکیب تراکتور:

پارسا جعفری، شجاع خلیل‌زاده، اودیل خامروبکوف (مهدی شیری-۱۲)، تیبور هلیلوویچ، دانیال اسماعیلی‌فر، محمد نادری، محمد دانشگر، مهدی هاشم‌نژاد، مسعود زائرکاظمینی، تومیسلاو اشتراکال و امیرحسین حسین‌زاده.

ترکیب خیبر خرم‌آباد:

احسان مرادیان، عرفان قهرمانی، مسعود محبی، ابوذر صفرزاده، حمید حاجی آقایی (حسین شنانی-۳۸)، فردین یوسفی، اسماعیلی بابایی، سجاد دانایی، امیرحسین فارسی، علی خانزادی و عیسی مرادی.

در جدول سپاهان با ۲۶ امتیاز در صدر قرار دارد و تیم‌های پرسپولیس، تراکتور و فولاد با ۲۳ امتیاز در رده‌های دوم تا چهارم قرار دارند و استقلال با ۲۱ امتیاز پنجم است.