شهردار جدید آبادان، از اجرای برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت برای ساماندهی وضعیت شهری خبر داد و گفت: آسفالت معابر، نظافت شهری، رفع گره‌های ترافیکی، احیای فضای سبز و تأمین روشنایی بوستان ها از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت شهری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما آبادان،هاشم سیاحی ، با اشاره به ضرورت هم‌افزایی و همکاری مسئولان و نخبگان برای حل مشکلات آبادان گفت: با همراهی اعضای شورای اسلامی شهر، شورای تأمین، نمایندگان و مدیران دستگاه‌های اجرایی، می‌توان زمینه بهبود وضعیت شهر و اجرای طرح‌های عمرانی را فراهم کرد.

وی افزود: در برنامه‌های کوتاه‌مدت، نگهداشت شهر، نظافت شهری، لکه‌گیری و آسفالت معابر، نخاله‌برداری، احیای فضای سبز عمومی، حذف زوائد شهری و ساماندهی فضاهای شهری در اولویت قرار دارد.

شهردار آبادان ادامه داد: در برنامه‌های میان‌مدت نیز آسفالت معابر، احداث و احیای پارک‌های محلی، رفع گره‌های ترافیکی، کاشت درختان مثمر و زینتی متناسب با هر منطقه و تأمین روشنایی بوستان ها و میادین پیش‌بینی شده است.

سیاحی با تأکید بر ضرورت رسیدگی به مطالبات شهروندان گفت: با همکاری و همراهی مجموعه مسئولان، اقدامات لازم برای بهبود وضعیت شهری و توسعه آبادان انجام شود.