با صدور مجوز‌های لازم، فاز دوم توسعه مجتمع صنایع مس مشگین‌شهر با سرمایه‌گذاری ۶۰ هزار میلیارد تومان وارد مرحله عملیاتی می‌شود؛ طرحی بزرگ که با ایجاد اشتغال برای حدود ۲ هزار نفر، می‌تواند نقش مهمی در رونق اقتصادی و صنعتی استان اردبیل ایفا کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، در بازدید از این مجتمع با اعلام این خبر گفت: با اجرای طرح توسعه، ظرفیت تولید کنسانتره مس از یک میلیون تن به هفت میلیون تن در سال افزایش خواهد یافت.

جعفری همچنین از برنامه‌ریزی برای ایجاد شهرک تخصصی صنایع معدنی پایین‌دست مس خبر داد و افزود: این شهرک با هدف تکمیل زنجیره ارزش و تولید محصولاتی همچون شمش، کاتد و سیم مسی ایجاد خواهد شد.

به گفته معاون وزیر صمت، اجرای این طرح‌ها گامی مهم در توسعه صنایع مادر، ایجاد فرصت‌های شغلی و رونق اقتصادی منطقه خواهد بود.