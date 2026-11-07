به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، زندی معاون مسکن و شهرسازی استان کردستان، با اعلام این خبر گفت: در قالب فاز دوم این طرح، ۲۹۰ قطعه زمین به متقاضیان واجد شرایط واگذار شده است.

پیش از این نیز قرعه‌کشی فاز نخست طرح، دو سال قبل برگزار شد و ۹۰۰ خانواده دهگلانی صاحب زمین شدند.

به این ترتیب، با اجرای دو مرحله طرح، مجموع خانواده‌های صاحب زمین در شهرستان دهگلان به هزار و ۷۷۰ خانوار رسیده است.