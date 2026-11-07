هشدار جهاد کشاورزی استان مرکزی به گلخانهداران نسبت به بارشهای شدید و خطر سرمازدگی
سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی با توجه به هشدار هواشناسی مبنی بر وقوع بارشهای شدید و کاهش محسوس دما، به گلخانهداران نسبت به پیشگیری از سرمازدگی و خسارت به محصولات گلخانهای هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ احمد اسدی، مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی توصیه کرد: گلخانهداران در اسرع وقت نسبت به ایمنسازی و اصلاح مسیرهای ورودی آب، مسیلها و جویها از سمت گلخانهها به خارج از آن اقدام کنند و دریچههای سقفی و کناری را بسته و کنترل نمایند. وی افزود: گلخانهداران همچنین باید نسبت به تنظیم دمای گلخانه، اصلاح و بازبینی سیستمهای گرمایشی و گرم کردن مخازن آب که بر اثر کاهش دما ممکن است موجب افت دما و خسارت به گیاه شود، اقدام کنند. اسدی تأکید کرد: با رعایت راههای پیشگیری و توصیههای اعلامشده، محصولات گلخانهای از خطرات بارشهای شدید و خسارت کاهش دما و سرمازدگی مصون خواهند ماند.