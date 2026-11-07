هشدار جهاد کشاورزی استان مرکزی به گلخانه‌داران نسبت به بارش‌های شدید و خطر سرمازدگی

سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی با توجه به هشدار هواشناسی مبنی بر وقوع بارش‌های شدید و کاهش محسوس دما، به گلخانه‌داران نسبت به پیشگیری از سرمازدگی و خسارت به محصولات گلخانه‌ای هشدار داد.