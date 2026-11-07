به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از کانال تلگرامی حماس، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در بیانیه‌ای اعلام کرد: حملات رو به افزایش اشغالگران صهیونیست که مسجد ابراهیمی در شهر الخلیل و مسجد الاقصی را هدف قرار داده است، به همراه یورش‌های شهرک نشینان به مسجد ابراهیمی و بستن آن به روی نمازگزاران، تعرض آشکار به حرمت مقدسات اسلامی و تشدید خطرناک جنگ مذهبی روشمند اشغالگران محسوب می‌شود.

ما درباره خطرات این تجاوز آشکار هشدار می‌دهیم و تاکید می‌کنیم که تجاوزات رو به افزایش علیه مقدسات اسلامی هرگز در تحمیل واقعیت‌های یهودی سازی، از بین بردن هویت اسلامی آنها یا تغییر وضعیت تاریخی و قانونی موجود آنها موفق نخواهد شد.

ما از فرزندان ملت فلسطین می‌خواهیم حضور و پایداری خود را در مسجد ابراهیمی و مسجدالاقصی تقویت کنند، از ساکنان قدس و اهالی شهر الخلیل پشتیبانی کنند و از هر گونه تحرک و مقابله برای ایستادگی در برابر تجاوزات اشغالگران و زورگویی شهرک‌نشینان استفاده کنند و از مقدسات خود در برابر طرح‌های یهودی سازی و بی حرمتی حفاظت کنند.

ما از کشور‌های عربی و اسلامی و نهاد‌های دینی و حقوقی می‌خواهیم به مسئولیت خود در قبال آنچه مقدساتمان در معرض آن قرار دارد عمل کنند، تلاش‌ها و تحرکات را در تمامی سطوح تشدید کنند و با تمام ابزار‌ها فشار بیاورند تا جنایات اشغالگران علیه سرزمین، ملت و مقدسات ما متوقف شود.