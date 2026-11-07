هم‌زمان با فرارسیدن ایام فاطمیه سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، مردم مسلمان و ارادتمندان اهل‌بیت علیهم‌السلام در کشمیر مراسم عزاداری، برگزار کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کشمیر، هم‌زمان با فرارسیدن ایام فاطمیه سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، مردم مسلمان و ارادتمندان اهل‌بیت علیهم‌السلام در کشمیر با برگزاری مراسم عزاداری، یاد و خاطره آن بانوی بزرگ اسلام را گرامی می‌دارند.

در نقاط مختلف کشمیر، دسته‌های عزاداری و مجالس سوگواری در حسینیه‌ها، مساجد و منازل مردم برپا می‌شود.

نکته قابل توجه در مراسم امسال، حضور گسترده جوانان کشمیری است که با شرکت در این مجالس و دسته‌های عزاداری، ارادت و عشق خود را به حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها ابراز می‌کنند.

حضور نسل جوان در این مراسم، از دیگر جلوه‌های قابل توجه ایام فاطمیه در کشمیر است؛ حضوری که نشان‌دهنده انتقال فرهنگ اهل‌بیت علیهم‌السلام و ارزش‌های معنوی به نسل‌های آینده است.

مردم کشمیر با برگزاری مراسم ایام فاطمیه، بار دیگر بر جایگاه والای حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علی‌ها در فرهنگ دینی و اعتقادی خود تأکید می‌کنند؛ بانویی که سیره و آموزه‌های ایشان همچنان الهام‌بخش مسلمانان در سراسر جهان است.