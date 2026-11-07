معاون خدمات اجتماعی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران گفت: برای رفاه حال افراد بی‌سرپناه، تمامی مددسرا‌های شهرداری تهران باز بوده و در حال خدمت‌رسانی به مددجویان است.

خدمت‌رسانی به مددجویان در تمامی مددسراهای ثابت و سیار تهران

خدمت‌رسانی به مددجویان در تمامی مددسراهای ثابت و سیار تهران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،یوسف مقدمی درباره آخرین وضع مددسرا‌های شهرداری تهران گفت: با توجه به سرمای هوا و بارش باران، در حال حاضر تمامی مددسرا‌های ثابت شهرداری تهران فعال و آماده خدمت‌رسانی به افرادی بی‌سرپناه هستند.

وی درباره فعالیت مددسرا‌های سیار شهرداری تهران، اعلام کرد: از امروز دو مددسرای سیار در شهر تهران فعالیت خود را آغاز می‌کنند و تا فردا یکشنبه نیز تمامی ۱۵ مددسرای سیار فعال می‌شوند.

معاون خدمات اجتماعی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران، درباره مکان دقیق استقرار مددسرا‌های سیار شهرداری تهران، گفت: این مددسرا‌های سیار در میدان راه‌آهن، میدان شوش، چهارراه ولیعصر، میدان آزادی، خلازیر، میدان شهرری، حرم عبدالعظیم حسنی و چند میدان دیگر فعال خواهند شد. تعداد کل مددسرا‌های سیار ۱۵ مددسرا در ۱۳ نقطه تهران است، چون ما در میدان‌های شوش و راه‌آهن به علت نیازمندی بیشتر، دو واحد مددسرای سیار مستقر خواهیم کرد.

وی درباره ساعت فعالیت مددسرا‌های ثابت شهرداری تهران، بیان کرد: تمامی مددسرا‌های ثابت در طول ۳۶۵ روز سال به صورت ۲۴ ساعته فعال بوده و مددجویان می‌توانند تا هر ساعتی که می‌خواهند در آنجا بمانند.

مقدمی از همه شهروندان تهرانی درخواست کرد: در صورتی که موردی را مشاهده کردند که نیازمند یاری‌رسانی اجتماعی بود، با سامانه ۱۳۷ تماس بگیرند تا گشت‌های فوریت اجتماعی بلافاصله به محل اعزام شوند.

وی همچنین آدرس دقیق مددسرا‌های ثابت شهرداری تهران را شامل:

منطقه یک، بزرگراه ارتش، خیابان ازگل، خیابان گلچین شمالی، خیابان صدر نژاد

منطقه ۳، میدان ده ونک خیابان مجیدپور، کوچه مهر

منطقه ۴، بزرگراه زین الدین، خیابان وفادار به سمت حکیمیه، میدان چم آرا کوچه مبین علی پلاک ۲۱

منطقه ۵، بزرگراه جناح شمال به جنوب بعد از خیابان دانش نرسیده به میدان آزادی جنب ترمینال غرب

منطقه ۶، اتوبان حکیم غرب به شرق، بعد از تونل رسالت، ۳۰۰ متر جلوتر خروجی خاکی

منطقه ۸، (بانوان) خ شهید مدنی، نرسیده به جانبازان، نبش خ عالم نجف آبادی پ۱۳۰۵

منطقه ۹، بزرگراه فتح، بعد از پل شیر پاستوریزه، جنب پل کن، خیابان فتح ۲۹/۱

منطقه ۱۱، خ کارگر جنوبی، نرسیده به بیمارستان فارابی

منطقه ۱۲ (بانوان)، خیابان ۱۷ شهریور، شمال به جنوب بعد از ایستگاه آتش نشانی، نرسیده به پل محلاتی، نبش کوچه پشاهنگ

منطقه ۱۴، اتوبان امام علی-خیابان پاسدار گمنام، نرسیده به میدان امام حسن مجتبی، انتهای خیابان صالحی

منطقه ۱۷، خیابان برادران مقدم بین شهسوار و تشیُع، پلاک ۲

منطقه ۱۸، اتوبان آیت الله سعیدی بعد از ایستگاه مترو نعمت آباد، خیابان نامدار جنب پمپ گاز و اسکان کارگری ناحیه ۲

منطقه ۱۹، اتوبان آزادگان شرق به غرب، خروجی اتوبان کاظمی، لاین کندرو ابتدای کاظمی سمت راست مددسرا منطقه ۱۹

منطقه ۲۰، خیابان فداییان اسلام، بعد از پل آزادگان، ضلع شمالی فروشگاه هایپر نجم، خیابان مختاری

منطقه ۲۲، اتوبان تهران کرج، کیلومتر ۱۴، خروجی پیکان شهر، ضلع شرقی ایستگاه مترو ایران خودرو، مددسرای چیتگر (بانوان) اعلام کرد.