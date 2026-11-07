تیم نساجی مازندران در هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال با دریافت گل مساوی در لحظات پایانی، مقابل پیکان ۱ بر ۱ متوقف شد.

توقف نساجی مقابل پیکان با گل لحظات پایانی

توقف نساجی مقابل پیکان با گل لحظات پایانی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، دیدار‌های هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال، امروز شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵ با برگزاری سه دیدار پیگیری شد.

در یکی از دیدار‌های امروز؛ تیم نساجی مازندران از ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه در ورزشگاه پاس قوامین تهران به مصاف پیکان رفت.

نساجی که هفته گذشته در دیداری خانگی با یک گل مغلوب پرسپولیس شد امروز برای جبران آن شکست و کسب امتیاز راهی پایتخت شد.

نساجی مزد حملات خود را در دقیقه ۲۱ با گل جواد آقایی‌پور گرفت و تا پایان نیمه نخست گل برتری خود را حفظ کرد و برنده به رختکن رفت.

در نیمه دوم هم نساجی حملاتی روی دروازه پیکان داشت، اما بازیکنان این تیم نتوانستند از موقعیت‌های گل خود استفاده کنند. در مقابل شاگردان ساکت الهامی در تیم پیکان که نمی‌خواستند بازنده مهمان خود باشند چشم به ضد حملات دوختند تا شاید به گل برسند.

در حالیکه ۵ دقیقه وقت اضافه بازی در حال پایان بود نساجی در دقیه ۹۵ گل مساوی را دریافت کرد تا بار دیگر مشکلات خط دفاعی تیم به چشم بیاید.

شاگردان سعید دقیقی تلاش کردند تا با کسب حداکثر امتیاز در این بازی، جایگاه خود را در جدول بهبود ببخشند، اما نشد که نشد.

بیژن حیدری با کمک بهمن عبدالهی، احد سلطانی و حسین زمانی این دیدار را قضاوت کردند. همچنین موعود بنیادی فرد با کمک فرهاد مروجی داور VAR این دیدار بودند.

نساجی با این مساوی با ۱۲ امتیاز فعلا"در رده دوازدهم جدول جای دارد و پیکان هم با ۱۴ امتیاز در رده یازدهم جدول جای گرفته است.

نتایج و برنامه هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال:

پنجشنبه ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۵

* شمس آذر قزوین ۰ صنعت نفت آبادان ۱

جمعه ۱۵ آبان

* سپاهان اصفهان ۴ ملوان بندرانزلی ۰

* آلومینیوم اراک ۱ مس شهربابک ۰

* پرسپولیس ۱ فجر سپاسی شیراز ۲

* چادرملو اردکان ۱ فولاد خوزستان ۱

شنبه ۱۶ آبان

* پیکان تهران ۱ نساجی مازندران ۱

* تراکتور تبریز ۲ خیبر خرم آباد ۰

* استقلال خوزستان - استقلال تهران

یکشنبه ۱۷ آبان

* گل گهر سیرجان - ذوب آهن اصفهان

داور:حسن اکرمی کمک ها: حمیدرضا افشون، علیرضا صیاد و پوریا افشاریان ناظر: داود رفعتی داور VAR: امیر عرب براقی کمک: آبان نصیری