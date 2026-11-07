معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران با تشریح رویکردهای مدیریت شهری در بازنگری طرح جامع و تفصیلی پایتخت، از برنامه‌ریزی برای توسعه ۱۹۰ کیلومتری شبکه مترو تهران و تغییر رویکردهای توسعه شهری با محوریت حمل‌ونقل عمومی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نصراله آبادیان، در همایش روز جهانی شهرسازی با اشاره به اهداف پیش‌بینی‌شده در طرح جامع تهران مصوب سال ۱۳۸۶ گفت: در این طرح مقرر شده بود تهران تا سال ۱۴۰۵ در زمره سه شهر برتر غرب آسیا قرار گیرد. در همین راستا، طی دوره‌های مختلف مدیریت شهری اقدامات قابل توجهی در حوزه‌های گوناگون توسعه شهری انجام شده است.

وی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی در پایتخت افزود: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده در پیوست حمل‌ونقل ریلی طرح جامع، قرار بود تا سال ۱۴۰۵ هفت خط مترو در تهران ایجاد شود که این هدف محقق شده است. اکنون تهران دارای ۳۱۲ کیلومتر شبکه مترو و ۱۶۴ ایستگاه است؛ ظرفیتی که جایگاه این شهر را در میان شهرهای پیشرو منطقه ارتقا داده است.

آبادیان با اشاره به آغاز فرآیند بازنگری طرح جامع و طرح تفصیلی تهران تصریح کرد: این فرآیند با همکاری وزارت راه و شهرسازی و با همراهی ، وزیر راه و شهرسازی، آغاز شده و تاکنون شش جلسه شورای تخصصی در این زمینه برگزار شده است. در حال حاضر، مرحله نخست بازنگری، یعنی آسیب‌شناسی اسناد موجود در سطوح یک و دو، در حال انجام است.

معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران ابراز امیدواری کرد که در سال ۱۴۰۵ فرآیند تدوین و بازنگری اسناد با جدیت بیشتری دنبال شود و خروجی نهایی این اسناد در سال ۱۴۰۶ در دسترس قرار گیرد.

وی درباره رویکردهای اصلی بازنگری طرح جامع تهران گفت: با توجه به ظرفیت قابل توجه ایجادشده در شبکه حمل‌ونقل ریلی، در کنار رویکرد اکولوژیک که در طرح جامع سال ۱۳۸۶ مورد توجه قرار گرفته بود، رویکرد توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل عمومی (TOD) نیز به‌عنوان یکی از محورهای اصلی بازنگری مورد توجه قرار خواهد گرفت.

آبادیان ادامه داد: در همین راستا، اسناد راهبردی و سیاه‌سفید تهیه شده و به تصویب کمیسیون ماده ۵ رسیده‌اند و مراحل پیگیری و بررسی آن‌ها در شورای عالی شهرسازی و معماری در حال انجام است. امیدواریم در سال ۱۴۰۵ بتوانیم این رویکردها را در سطح ضوابط و مقررات شهری نیز عملیاتی کنیم.

وی همچنین با اشاره به برنامه توسعه شبکه متروی تهران خاطرنشان کرد: با توجه به پیش‌بینی خطوط ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ مترو در اسناد بازنگری طرح جامع، هدف‌گذاری شده است که در افق توسعه، حدود ۱۹۰ کیلومتر به طول شبکه ریلی تهران افزوده شود. در این زمینه چهار پیمانکار برای اجرای این خطوط انتخاب شده‌اند و فعالیت‌های اجرایی آن‌ها در حال پیگیری است. به گفته وی، عملیات اجرایی این خطوط در هفته‌های آینده آغاز خواهد شد و اجرای آن‌ها نقش مؤثری در ارتقای کیفیت زندگی شهری خواهد داشت.

معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران با تأکید بر ضرورت پیوند میان توسعه حمل‌ونقل عمومی و سازمان فضایی شهر گفت: هدف مدیریت شهری این است که خدمات و فعالیت‌های شهری در اطراف شبکه حمل‌ونقل انبوه‌بر و نیمه‌انبوه‌بر مستقر شوند تا شهروندان بتوانند با دسترسی مناسب‌تر و عادلانه‌تر از این خدمات بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به هزینه‌های سنگین توسعه زیرساخت‌های مترو گفت: ساخت هر کیلومتر مترو در تهران حدود ۶۰ تا ۶۵ میلیون یورو هزینه دارد. بر این اساس، تاکنون بیش از ۱۶ تا ۱۷ میلیارد یورو در حوزه زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی تهران سرمایه‌گذاری شده است. این حجم از سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که زیرساخت لازم برای حرکت به سمت توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل عمومی تا حد قابل توجهی فراهم شده و اکنون باید سازمان فضایی شهر متناسب با این ظرفیت بازتعریف شود.

آبادیان در ادامه با اشاره به ضرورت بازنگری در پهنه‌بندی شهری تهران تأکید کرد: یکی از محورهای مهم در بازنگری طرح جامع، بازتعریف نظام پهنه‌بندی و استقرار خدمات و فعالیت‌های شهری در ارتباط با ظرفیت شبکه حمل‌ونقل عمومی است.

وی در پاسخ به برخی برداشت‌ها مبنی بر اینکه استقرار فعالیت‌ها در اطراف ایستگاه‌های مترو با هدف افزایش تراکم ساختمانی انجام می‌شود، گفت: این برداشت صحیح نیست. هدف اصلی، بازتوزیع و استقرار متناسب خدمات و فعالیت‌ها در نقاطی از شهر است که دسترسی به حمل‌ونقل عمومی در آن‌ها مناسب‌تر بوده و امکان بهره‌مندی عادلانه شهروندان از خدمات فراهم باشد.

معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران با تأکید بر ضرورت ارتقای جایگاه بین‌المللی پایتخت خاطرنشان کرد: در چارچوب چشم‌انداز طرح جامع، توسعه خدماتی در مقیاس منطقه‌ای و بین‌المللی را دنبال می‌کنیم تا تهران بتواند در عرصه رقابت شهری منطقه‌ای و جهانی جایگاه شایسته ای داشته باشد.

تدوین سند جامع ریلی مجموعه شهری تهران با هدف ارتقای سهم حمل‌ونقل ریلی در جابه‌جایی‌های منطقه‌ای

معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران همچنین از تدوین اسناد جدید برای بازتعریف سازمان فضایی پایتخت، توسعه خدمات در مقیاس بین‌المللی، افزایش ظرفیت‌های گردشگری و ورزشی و همچنین تدوین سند جامع ریلی مجموعه شهری تهران خبر داد.

وی افزود : یکی از موضوعات مهمی که در برنامه‌های آینده دنبال می‌کنیم، تدوین اسناد مرتبط با حریم تهران و مجموعه شهری تهران است تا بتوانیم در این جغرافیا به یک نظام حکمرانی کارآمد دست پیدا کنیم.

وی با اشاره به ضرورت تغییر جایگاه فعالیت‌های مستقر در پایتخت افزود: تهران باید به‌تدریج از تمرکز فعالیت‌هایی که ماهیت ملی و استانی دارند فاصله بگیرد و به سمت ایجاد و توسعه خدمات و فعالیت‌هایی حرکت کند که قابلیت رقابت در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی داشته باشند. تحقق این هدف مستلزم تغییراتی در سازمان فضایی شهر و ارتقای زیرساخت‌های مورد نیاز است.

آبادیان با بیان اینکه تهران باید به شهری با قابلیت میزبانی رویدادهای بین‌المللی تبدیل شود، تصریح کرد: در حوزه خدمات شهری نیازمند بازنگری جدی هستیم. در همین راستا، تدوین اسناد مختلفی در دستور کار قرار گرفته که از جمله آن‌ها می‌توان به سند گردشگری شهر تهران اشاره کرد.

وی ادامه داد: با همکاری و تفاهم انجام‌شده با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در حال تدوین سند گردشگری تهران هستیم. یکی از اهداف این سند، فراهم کردن زمینه ایجاد بیش از ۸۵ هزار تخت اقامتی در بخش هتل و زیرساخت‌های اقامتی شهر است. امیدواریم این سند پس از طی مراحل قانونی و تصویب در مراجع ذی‌صلاح، به‌عنوان سندی ملاک عمل در برنامه‌های مدیریت شهری قرار گیرد.

معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران همچنین از برنامه‌ریزی برای توسعه زیرساخت‌های ورزشی و فرهنگی در پایتخت خبر داد و گفت: در چهار نقطه از شهر که از دسترسی مطلوبی به شبکه حمل‌ونقل عمومی برخوردار هستند، طراحی و برنامه‌ریزی برای ایجاد چهار مجموعه ورزشی در حال انجام است. هدف این است که این مجموعه‌ها قابلیت میزبانی مسابقات و رویدادهای بین‌المللی را داشته باشند.

وی افزود: تهران همچنین به سالن‌ها و زیرساخت‌های فرهنگی و هنری مجهز نیاز دارد تا بتواند میزبان اجلاس‌ها، همایش‌ها و رویدادهای جهانی باشد. در همین زمینه، همکاران ما در حوزه شهرسازی و طراحی در حال برنامه‌ریزی برای تأمین این زیرساخت‌ها هستند.

آبادیان در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجام‌شده در حوزه حریم تهران اشاره کرد و گفت: بر اساس تکلیف تعیین‌شده در طرح جامع تهران، موفق شدیم طرح راهبردی و ساختاری حریم پایتخت را تدوین و به تصویب شورای اسلامی شهر تهران برسانیم. این سند در ادامه برای بررسی و تصویب به شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت صیانت از حریم تهران خاطرنشان کرد: طی سال‌های گذشته فرصت‌های متعددی در حوزه حریم شهر از دست رفته است. امیدواریم با اجرایی شدن این سند و تبدیل آن به مبنای عمل در برنامه‌های مدیریت شهری، شاهد نقطه عطفی در مدیریت و ساماندهی حریم تهران باشیم.

معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران در ادامه از تدوین سند جامع ریلی مجموعه شهری تهران با همکاری وزارت راه و شهرسازی و راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران خبر داد و گفت: این سند، ارتباط حمل‌ونقلی تهران با مجموعه شهری اطراف آن را که شامل ۲۹ شهر است، مشخص خواهد کرد و می‌تواند به یکی از مهم‌ترین اسناد اجرایی در مدیریت و توسعه مجموعه شهری تهران تبدیل شود.

وی با اشاره به تجربه کلان‌شهرهای جهان در استفاده از حمل‌ونقل ریلی بیان کرد: در شهرهایی مانند مسکو، پاریس، توکیو و لندن، بخش قابل توجهی از جابه‌جایی‌های درون مجموعه شهری از طریق شبکه ریلی انجام می‌شود و سهم این شیوه حمل‌ونقل در برخی از این شهرها به حدود ۶۰ درصد می‌رسد؛ این در حالی است که سهم حمل‌ونقل ریلی در جابه‌جایی‌های تهران و شهرهای اطراف آن کمتر از یک درصد برآورد می‌شود.

آبادیان تأکید کرد: باید تلاش کنیم سند جامع ریلی مجموعه شهری تهران به یک سند مشترک و مورد توافق میان دولت، شهرداری تهران و مدیریت شهری شهرهای اطراف تبدیل شود تا همه دستگاه‌ها و نهادهای مسئول خود را به اجرای آن متعهد بدانند.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به سه سند مهم در مسیر توسعه پایدار کلان‌شهرها گفت: تجربه شهرهای موفق نشان می‌دهد سه دسته سند بالادستی، شامل اسناد آمایش سرزمین و طرح مجموعه شهری، طرح جامع حمل‌ونقل و طرح جامع مسکن، نقش تعیین‌کننده‌ای در مسیر توسعه دارند؛ با این حال، ضعف و نارسایی در تدوین و اجرای این اسناد از جمله مسائلی است که کشور و شهر تهران با آن مواجه هستند.



آبادیان افزود: تلاش می‌کنیم با مشارکت و تعامل با تمامی ذی‌نفعان و کنشگران، این نارسایی‌ها را برطرف کنیم. البته این مسیر بسیار سخت و پیچیده است، اما امیدواریم بتوانیم در این زمینه منشأ اثر و خدمت باشیم.



