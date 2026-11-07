به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های فوتبال پیکان و نساجی در هفته دوازدهم لیگ برتر، در ورزشگاه پاس تهران و با قضاوت بیژن حیدری به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان با تساوی یک بر یک خاتمه یافت.

جواد آقایی‌پور در دقیقه ۲۰ مسابقه روی پاس صادق آلبوصبیح موفق شد گل نخست نساجی را به ثمر برساند.

در دقیقه ۵ + ۹۰، میلاد سیار روی توپ برگشتی از ضربه ایستگاهی موفق شد گل تساوی را وارد دروازه نساجی کند تا دو تیم به تقسیم امتیازات رضایت دهند.

با این نتیجه، پیکان با ۱۴ امتیاز در جایگاه دهم جدول رده‌بندی قرار گرفت و نساجی نیز با ۱۲ امتیاز در رده دوازدهم ایستاد.