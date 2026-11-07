اجلاسیه ۵۳ شهید روستای خور ساوجبلاغ ، همزمان با ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا(س)، با حضور خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان و اقشار مختلف مردم در مسجد جامع این روستا برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، سردار علیرضا حیدرنیا، فرمانده سپاه امام حسن مجتبی(ع) استان البرز، در این مراسم با تأکید بر نقش فرهنگ ایثار و شهادت در حفظ اقتدار و امنیت کشور، شهدا را الگوهای ماندگار نسل امروز دانست.

وی با اشاره به تقابل جبهه اسلام و جبهه کفر در جنگ اخیر اظهار کرد: دشمنان با تمام توان وارد میدان شدند، اما ایستادگی و فداکاری ملت ایران، مانع از تحقق اهداف آنان در برابر مردم، نظام، انقلاب و اسلام شد.

فرمانده سپاه امام حسن مجتبی(ع) استان البرز افزود: خون پاک شهدا پشتوانه ملت ایران و چراغ راه نسل‌های آینده است و فرهنگ ایثار و شهادت، مسیر عزت و سربلندی کشور را استمرار می‌بخشد.

سردار حیدرنیا همچنین با اشاره به حضور گسترده اقشار مختلف مردم در دفاع از کشور گفت: در جنگ اخیر و دیگر تقابل‌ها با دشمنان، گروه‌های مختلف جامعه برای صیانت از میهن پای کار آمدند و جمعی از فرزندان این سرزمین به مقام والای شهادت رسیدند.

در این اجلاسیه، برنامه‌هایی از جمله شعرخوانی، اجرای سرودهای حماسی، مداحی، نمایش توانمندی‌ها و تجهیزات نظامی و آیین تشییع پیکر مطهر یک شهید گمنام برگزار شد.