رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بر اساس عملکرد، با امضای تفاهم‌نامه‌ای میان دستگاه‌های اجرایی وارد مرحله جدیدی شد؛ طرحی که قرار است در وزارتخانه‌های بهداشت و آموزش‌وپرورش اجرا شود.

به گزارش خبرنگار گروه حکمرانی اقتصاد خبرگزاری صدا و سیما، رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در جلسه امضای تفاهم‌نامه اجرایی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر اجرای این طرح گفت: طی چند دهه گذشته، همواره این مطالبه مطرح بوده که تفاوت عملکرد کارکنان چگونه مشخص و اندازه‌گیری می‌شود؛ موضوعی که در برنامه هفتم توسعه نیز مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: برای پیشبرد این طرح، کارگروهی مشترک با همکاری سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌های مرتبط تشکیل داده‌ایم و همه ظرفیت‌ها را برای اجرای آن به کار گرفته‌ایم.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: با مبادله این تفاهم‌نامه، وارد مرحله پرداخت مبتنی بر عملکرد می‌شویم و وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش نیز در این طرح مشارکت خواهند داشت تا الگوی پرداختی متناسب با عملکرد و عادلانه‌تری اجرا شود.