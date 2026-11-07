به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، نورالدینی با بیان اینکه در ابتدای آبان ماه طرح مدیریت کارتهای سوخت در استان کلید خورد، گفت: با یک شیب ملایم ما این طرح را اجرایی کردیم که کمترین تنش و مشکل را داشته باشیم،در روزهای ابتدایی طرح هم به همه جایگاه داران‌ اعلام کردیم اگر هموطنی روزهای ابتدایی طرح کارت همراه ندارد حتما با او همراهی بکنند.

وی ادامه داد: ما کارت ها را روزهای اول طرح جمع‌آوری نکردیم و برای این‌که بتوانیم به نحو مطلوب این طرح اجرا شود، با اقدامات بسیار ارزشمندی که انجمن صنفی جایگاه داران و مالکان محترم جایگاه‌ها به عنوان بازوهای اصلی ما در اجرای این طرح پای کار آمدند خوشبختانه مدیریت مصرف در استان به نحو بسیار مطلوبی انجام شد که طی این پانزده روز ما شاهد کاهش مصرف بنزین در سطح استان بودیم و جلوگیری از رشد بی‌رویه و همچنین کاهش صفوف جایگاه‌ها و خلوتی جایگاه‌ها و روان بودن سوخت رسانی بودیم، علارغم اینکه پنجاه لیتر کارت بنزین با نرخ ده هزار تومانی هم در کارت سوخت هموطنانمان شارژ شده، بعد از اتمام سهمیه نرخ یک و نرخ دومشان، می‌توانند خودشان از کارت خودشان این مقدار را برداشت کنند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه یزد گفت: عزیزانی هم که قصد سفر دارند، ما در جایگاه‌های محورها مخصوصاً طریق الرضا، یکی دو تا از جایگاه مسیر رفت و برگشت را اعلام کردیم که حتماً با زائرین و مسافران آقا و مولا علی بن موسی الرضا همکاری کنند و تا الان هم همکاری خوبی داشتند و مقرر شد حتماً پلاک خودروها ثبت شود که ما بدانیم این سوخت به چه خودرویی داده شده است طوری برنامه‌ریزی می کنیم که عزیزانی که قصد مسافرت دارند کمترین مشکل را داشته باشند.

وی گفت: ما از دهه فجر سال گذشته سامانه صدور آنی‌کارت در کشور کلید خورد و استان یزد هم طی چندین ماه گذشته صدور آنی‌کارت در پنج، شش نقطه استان انجام می‌شود، عزیزانی که کارت ندارند می‌توانند با مراجعه به سامانه درخواست کارت سوختشان را ثبت کنند، دستگاه های دولتی هم کارت سوخت به آنها تعلق می‌گیرد دستگاه‌های اجرایی هم اگر کارت سوخت ندارند حتما اقدام کنند.

نورالدینی ادامه داد: اولویت با کارت شخصی است ولی ما مکاتبه ی کردیم با همه دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی ، اگر مامورانی دارند که مأموریت‌های متعددی دارند و احساس می‌کنند این مقدار سوخت برای آنها کم است، لیست آنها را توی یک فایل اکسل به ما بدهند که ما این لیست را در اختیار جایگاه داران قرار می‌دهیم که بدون دردسر وقتی مراجعه می‌کنند، برابر لیستی که در اختیارشان هست سوخت در اختیار آنها قرار دهند .

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه یزد گفت: در خصوص خودروهای اینترنتی و اپلیکیشن‌هایی مثل اسنپ، تپسی و ... مدیریت عامل این شرکت‌ها در تهران عملکرد پیمایشی این خودروها را رصد می‌کند و طی یک لیست به وزارت کشور تقدیم می‌کند و وزارت کشور هم به وزارت نفت می دهد حالا اگر چنانچه این خودروها پیمایش بالای هزار تا دو هزار داشته باشند، صد لیتر اضافه می‌شود به استثنای آن مقدار سوخت صد و شصت‌ تا صد و هفتاد لیتری که خودشان دارند. اگر دو هزار تا سه هزار باشد دویست لیتر و اگر سه هزار به بالا باشد سیصد لیتر ، اما مستلزم این است که تو سامانه حتما مالکین خودروهای اینترنتی، حتما ورود کنند و ثبت درخواست خودشون را هم انجام بدهند.