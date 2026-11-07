معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش، توسعه تعاملات بین‌المللی، جذب گردشگران خارجی و سرمایه‌گذاران کشور‌های عضو اکو را از اهداف اصلی دومین سمپوزیوم بازار گردشگری کشور‌های عضو این سازمان برشمرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، علی حسنلو در نشست خبری دومین سمپوزیوم بازار گردشگری کشور‌های عضو اکو، با اشاره به تجربه موفق برگزاری دوره نخست این رویداد در اردیبهشت پارسال، گفت: با توجه به ظرفیت جمعیتی حدود ۵۰۰ میلیون نفری کشور‌های عضو اکو، این کشور‌ها یکی از بازار‌های هدف کیش برای توسعه گردشگری خارجی هستند.

او کشور‌های حاشیه خلیج فارس، عراق و کشور‌های عضو اکو را از بازار‌های مستعد جذب گردشگر برشمرد و افزود: نزدیک بودن فرهنگ و زبان، ظرفیت مناسبی برای گسترش تعاملات گردشگری با این کشور‌ها فراهم کرده است.

معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش، با اشاره به تجربه برقراری پرواز مستقیم کیش به تاجیکستان، گفت: توسعه بازار‌های گردشگری نیازمند تعاملات مستمر، حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی، دعوت از فعالان گردشگری و ایجاد ارتباط میان بخش‌های دولتی و خصوصی است و برگزاری سمپوزیوم می‌تواند نقطه آغاز این همکاری‌ها باشد.

حسنلو، جذب سرمایه‌گذاران خارجی و گسترش همکاری‌های فرهنگی و هنری را از دیگر محور‌های این تعاملات دانست و افزود: حضور سرمایه‌گذاران و هنرمندان کشور‌های هدف می‌تواند به تسهیل ارتباطات و شکل‌گیری مسیر‌های جدید گردشگری منجر شود.

او از پیش‌بینی برنامه‌های آموزشی و تبادل تجربیات تخصصی در این سمپوزیوم خبر داد و گفت: گردهمایی فعالان صنعت گردشگری ایران و کشور‌های عضو اکو، فرصتی برای بررسی چالش‌ها، تبادل دیدگاه‌ها و یافتن راهکار‌های عملی برای فعال‌سازی مسیر‌های جدید گردشگری است.