دفتر سیاسی یمن اعلام کرد: تجاوز سعودی از همان روز نخست، با نظارت، هدایت و مشارکت آمریکا و اسرائیل بود.

تجاوز سعودی به یمن، با نظارت، هدایت و مشارکت آمریکا و اسرائیل بود

تجاوز سعودی به یمن، با نظارت، هدایت و مشارکت آمریکا و اسرائیل بود

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی المسیره، دفتر سیاسی یمن اعلام کرد:

جنایت روستای الشریه شهرستان بنی‌حشیش در شرق صنعاء، به فهرست جنایاتی افزوده می‌شود که نظام سعودی در حق ملت ما مرتکب شده است. این جنایت میزان جنایتکاری نظام سعودی را آشکار می‌کند و ادامه کارنامه مملو از توحش آن در طول ۱۲ سال گذشته است.

هدف قرار دادن خانه‌ها و محله‌های مسکونی و ریختن خون غیرنظامیان، نقض همه ارزش‌ها و اصول دینی، انسانی و اخلاقی است. خون یمنی‌ها برای نظام سعودی مباح نیست و جنایات آن در حق ملت یمن بدون پاسخ و مجازات نخواهد ماند.

تجاوز سعودی از همان روز نخست، با نظارت، هدایت و مشارکت آمریکا و اسرائیل بود و نظام سعودی فقط ابزاری برای اجرای طرح‌های صهیونیستی است.

از سازمان ملل و سازمان‌های بشردوستانه می‌خواهیم به مسئولیت خود عمل کنند و برای توقف کشتار‌های نظام سعودی علیه ملت ما، این نظام را زیر فشار قرار دهند.

کانال خبری نایا، نیز گزارش داد:

مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی یمن گفت: با همه شهدای ملت خود عهد می‌بندیم که از قاتل کودکان و زنان و شاخ شیطان انتقام خواهیم گرفت و آن را به خاطر جنایاتی که در آنها بازار‌ها و خانه‌های مردم را مانند صهیونیست‌ها هدف قرار می‌دهد، مجازات خواهیم کرد.