سارا فلاحی گفت: به‌روز‌رسانی تجهیزات تخصصی و فناوری‌های مورد استفاده علاوه بر افزایش دقت پایش و پیش‌بینی‌ها و کیفیت خدمات، موجب تسهیل امور و کاهش خسارت‌ها می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی در بازدید از اداره کل هواشناسی استان با تاکید بر جایگاه راهبردی هواشناسی در مدیریت و توسعه کشور گفت: به‌روز‌رسانی تجهیزات تخصصی و فناوری‌های مورد استفاده موجب افزایش دقت پایش و پیش‌بینی‌ها و کاهش خسارت‌ها می‌شود.

وی همچنین در بازدید از ندامتگاه مرکزی استان بر ضرورت حمایت از زندانیان جرائم مالی، تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و فراهم کردن زمینه بازگشت زندانیان به جامعه تاکید کرد.