فرماندار بهارستان، در پی هشدارهای هواشناسی، با حضور در محدوده رودخانه شادچای در خیرآباد پایین، وضعیت مسیر رودخانه و آمادگی دستگاه‌های امدادی را بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در پی هشدارهای هواشناسی و احتمال بارش‌های شدید، فرماندار بهارستان با حضور در محدوده رودخانه شادچای در خیرآباد پایین، وضعیت مسیر رودخانه و آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی برای مقابله با خطرات احتمالی سیلاب را بررسی کرد.

عبدالحمید شرفی در این بازدید با تأکید بر آماده‌باش دستگاه‌های مسئول، خواستار پایش مستمر رودخانه‌ها و مسیل‌ها، شناسایی نقاط حادثه‌خیز، پاک‌سازی مسیر عبور آب و رفع موانع احتمالی شد.

وی همچنین بر تأمین تجهیزات مورد نیاز و هماهنگی میان دستگاه‌های خدمات‌رسان و امدادی برای واکنش سریع به حوادث احتمالی و پیشگیری از خسارات جانی و مالی تأکید کرد.