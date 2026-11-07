شهردار یزد، از توقف همکاری اتوبوس‌های بخش خصوصی با شهرداری از هفته گذشته خبر داد و گفت: با وجود این موضوع، برای جلوگیری از اختلال در خدمات‌رسانی به شهروندان، از اتوبوس‌های سازمان، تاکسی‌ها و مینی‌بوس‌ها برای جبران کمبود ناوگان استفاده شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محی الدینی گفت: از شنبه هفته گذشته همکاری اتوبوس‌های بخش خصوصی با شهرداری قطع شده است. ما ماهانه حدود هفده میلیارد تومان برای اتوبوس‌های بخش خصوصی یارانه می دهیم تقربا هر اتوبوسی صد و شصت و دو تومان که برخی ماه بیشتر است،اما متأسفانه با توجه به شرایط اقتصادی کشور، قیمت برخی اقلام مورد نیاز اتوبوس‌ها، از جمله لاستیک و روغن، افزایش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: البته ما پیشنهادهایی به این عزیزان پیشنهادهایی دادیم و حتی یک هفته قبل نیز توافق و تعهد همکاری امضا کردند و شرایط جدید پیشنهادی ما را پذیرفتند؛ اما پس از آن اعلام کردند که آمادگی ادامه همکاری را ندارند و این موضوع تاکنون ادامه داشته است.

شهردار یزد گفت: با این حال، اجازه ندادیم در سرویس‌دهی به شهروندان عزیز خللی ایجاد شود. از اتوبوس‌های متعلق به سازمان و همچنین بخشی از تاکسی‌ها و مینی‌بوس‌ها برای جبران کمبود ناوگان استفاده کرده‌ایم تماس‌های روزانه مردم با سامانه ۳۷ را رصد می‌کنیم و مسیرهایی را که متقاضی بیشتری دارند یا تماس‌های بیشتری درباره آن‌ها ثبت می‌شود، برای پشتیبانی در اولویت قرار می‌دهیم تا ان‌شاءالله مشکلی برای شهروندان پیش نیاید همچنین اعلام کرده‌ایم افرادی که تمایل به همکاری دارند، می‌توانند به مجموعه ما مراجعه کنند. ما آمادگی همکاری را داریم.

محی الدینی گفت: از سوی دیگر، چند دستگاه اتوبوس نیز در حال خریداری است که پس از تأمین، به ناوگان اضافه خواهند شد. از فردا نیز اعلام خواهیم کرد رانندگان جدید و افرادی که متقاضی همکاری هستند، به مجموعه ناوگان حمل‌ونقل شهری اضافه شوند تا برای اتوبوس‌های جدید نیز راننده آماده داشته باشیم و بتوانیم خدمات‌رسانی را پشتیبانی کنیم.

وی ادامه داد: البته ممکن است در برخی مسیرها همچنان کاستی‌هایی وجود داشته باشد. درخواست ما از شهروندان این است که برای اطلاع از زمان حرکت اتوبوس‌ها از سامانه یزد من استفاده کنند. در این سامانه می‌توانند موقعیت اتوبوس‌ها را به‌صورت لحظه‌ای مشاهده کنند و از زمان رسیدن آن‌ها به ایستگاه مطلع شوند، همچنین در نقاطی که احساس می‌شود کمبود سرویس وجود دارد، شهروندان می‌توانند با سامانه تماس بگیرند. تماس‌ها هر روز بررسی و رصد می‌شود تا برای رفع مشکلات اقدام کنیم.

محی الدینی گفت:درخواست ما از مردم این است که ضمن همراهی و صبوری، شرایط پیش‌آمده را نیز در نظر بگیرند؛ چراکه این مشکل خارج از اختیار مستقیم مجموعه ما بوده است. با این وجود، تمام تلاش خود را به کار گرفته‌ایم تا تمهیدات لازم برای رفع مشکل و ارائه خدمات مناسب فراهم شود.