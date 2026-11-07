شفیعآباد بردسکن خراسان رضوی؛ پیشگام طرح توسعه سایبان باغی
اجرای موفق طرح سایبان باغی در یکی از باغات انار روستای شفیعآباد بردسکن خراسان رضوی، تجربهای ارزشمند در مسیر مدیریت مصرف آب، افزایش کیفیت محصول و حرکت به سمت کشاورزی پایدار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، معاون دفتر میوههای گرمسیری و سردسیری وزارت جهاد کشاورزی در بازدید از باغات نمونه انار روستای شفیعآباد بردسکن، اظهار کرد: اجرای طرح سایبان باغی در سطح ۲ هکتار توسط یکی از باغداران پیشرو شهرستان، اقدامی ارزشمند است که خوشبختانه در سال جاری محصولی باکیفیت و بازارپسند به همراه داشته است.
علیاکبر داوودی با تأکید بر ضرورت توسعه این طرحها افزود: سایبانهای باغی از راهکارهای مهم برای مقابله با بحران کمآبی و افزایش بهرهوری منابع آبی هستند و میتوانند نقش مؤثری در پایداری تولید محصولات باغی داشته باشند.
وی همچنین پیشنهاد کرد شهرستانهای انارخیز استان با برگزاری کارگاههای آموزشی و ترویجی در بردسکن، زمینه انتقال تجربه این باغدار موفق به سایر بهرهبرداران را فراهم کنند و طرحهای اصلاح و نوسازی باغات را با جدیت دنبال کنند.
مهدی مسروری مدیر جهاد کشاورزی بردسکن نیز در این بازدید با اشاره به اهمیت استفاده از فناوریهای نوین در بخش کشاورزی گفت: توسعه سایبانهای باغی و بهرهگیری از روشهای نوین مدیریت مصرف آب، نقش مؤثری در پایداری تولید و کاهش آسیبهای ناشی از تغییرات اقلیمی دارد.
وی همچنین از آغاز برداشت محصول انار در شهرستان خبر داد و اظهار کرد: برداشت انار از سطح یکهزار و ۲۰۰ هکتار از باغات شهرستان آغاز شده است و با میانگین برداشت ۲۵ تن در هر هکتار، پیشبینی میشود امسال بیش از ۳۰ هزار تن انار در بردسکن تولید و روانه بازار مصرف شود.
مدیر جهاد کشاورزی بردسکن با اشاره به ظرفیت بالای این شهرستان در تولید انار، توسعه روشهای نوین باغداری و انتقال دانش و تجربه باغداران پیشرو را از ضرورتهای ارتقای بهرهوری در این بخش دانست.
بردسکن بهعنوان یکی از قطبهای مهم تولید انار در خراسان رضوی، با برخورداری از ظرفیت باغداران باتجربه و پیشرو، میتواند در توسعه الگوهای نوین باغداری و مدیریت منابع آب نقش مؤثری ایفا کند؛ بهویژه آنکه تجربه موفق اجرای سایبان باغی در شفیعآباد نشان داده است که تلفیق دانش، تجربه و فناوری، راهی عملی برای حفظ تولید و عبور از محدودیتهای آبی است.