اجرای موفق طرح سایبان باغی در یکی از باغات انار روستای شفیع‌آباد بردسکن خراسان رضوی، تجربه‌ای ارزشمند در مسیر مدیریت مصرف آب، افزایش کیفیت محصول و حرکت به سمت کشاورزی پایدار است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، معاون دفتر میوه‌های گرمسیری و سردسیری وزارت جهاد کشاورزی در بازدید از باغات نمونه انار روستای شفیع‌آباد بردسکن، اظهار کرد: اجرای طرح سایبان باغی در سطح ۲ هکتار توسط یکی از باغداران پیشرو شهرستان، اقدامی ارزشمند است که خوشبختانه در سال جاری محصولی باکیفیت و بازارپسند به همراه داشته است.

علی‌اکبر داوودی با تأکید بر ضرورت توسعه این طرح‌ها افزود: سایبان‌های باغی از راهکار‌های مهم برای مقابله با بحران کم‌آبی و افزایش بهره‌وری منابع آبی هستند و می‌توانند نقش مؤثری در پایداری تولید محصولات باغی داشته باشند.

وی همچنین پیشنهاد کرد شهرستان‌های انارخیز استان با برگزاری کارگاه‌های آموزشی و ترویجی در بردسکن، زمینه انتقال تجربه این باغدار موفق به سایر بهره‌برداران را فراهم کنند و طرح‌های اصلاح و نوسازی باغات را با جدیت دنبال کنند.

مهدی مسروری مدیر جهاد کشاورزی بردسکن نیز در این بازدید با اشاره به اهمیت استفاده از فناوری‌های نوین در بخش کشاورزی گفت: توسعه سایبان‌های باغی و بهره‌گیری از روش‌های نوین مدیریت مصرف آب، نقش مؤثری در پایداری تولید و کاهش آسیب‌های ناشی از تغییرات اقلیمی دارد.

وی همچنین از آغاز برداشت محصول انار در شهرستان خبر داد و اظهار کرد: برداشت انار از سطح یک‌هزار و ۲۰۰ هکتار از باغات شهرستان آغاز شده است و با میانگین برداشت ۲۵ تن در هر هکتار، پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۳۰ هزار تن انار در بردسکن تولید و روانه بازار مصرف شود.

مدیر جهاد کشاورزی بردسکن با اشاره به ظرفیت بالای این شهرستان در تولید انار، توسعه روش‌های نوین باغداری و انتقال دانش و تجربه باغداران پیشرو را از ضرورت‌های ارتقای بهره‌وری در این بخش دانست.

بردسکن به‌عنوان یکی از قطب‌های مهم تولید انار در خراسان رضوی، با برخورداری از ظرفیت باغداران باتجربه و پیشرو، می‌تواند در توسعه الگو‌های نوین باغداری و مدیریت منابع آب نقش مؤثری ایفا کند؛ به‌ویژه آنکه تجربه موفق اجرای سایبان باغی در شفیع‌آباد نشان داده است که تلفیق دانش، تجربه و فناوری، راهی عملی برای حفظ تولید و عبور از محدودیت‌های آبی است.