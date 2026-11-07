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پورمحمدی با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار بودجه گفت: بودجهریزی مبتنی بر عملکرد زمینه ارائه خدمات باکیفیتتر و هزینه کمتر را فراهم میکند.
به گزارش خبرنگار گروه حکمرانی اقتصاد خبرگزاری صدا و سیما، پورمحمدی در جلسه امضای تفاهمنامه اجرایی بودجهریزی مبتنی بر عملکرد، از اعمال اصلاحات ساختاری در بودجه سال آینده خبر داد و گفت: در این اصلاحات، بسیاری از ردیفهای اعتباری که امکان حذف یا اصلاح دارند، بازنگری میشوند تا منابع به ضرورتها و اولویتهای دیگر کشور اختصاص یابد.
وی ابراز امیدواری کرد: مسیری که در زمینه بودجهریزی مبتنی بر عملکرد آغاز شده، با موفقیت ادامه پیدا کند و به الگویی برای سایر دستگاهها تبدیل شود تا آنها نیز با سرعت بیشتری به این مسیر بپیوندند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اهمیت این رویکرد افزود: با اجرای بودجهریزی مبتنی بر عملکرد، خدمات با کیفیت بالاتر و هزینه کمتری ارائه خواهد شد.
پورمحمدی با اشاره به بخش سلامت گفت: در این روش مشخص میشود که یک بیمار با چه میزان هزینه و با چه کیفیتی باید در بیمارستان درمان شود و استانداردهای ارائه خدمات نیز بر همین اساس تعیین خواهد شد.