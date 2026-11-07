شهردار تهران در جلسه اضطراری ستاد مدیریت بحران کلانشهر تهران ویژه مخاطرات جوی، با تأکید بر آمادگی بخش‌های مختلف مدیریت شهری برای مقابله با مخاطرات احتمالی ناشی از شرایط جوی، بر ضرورت رصد مستمر وضعیت شهر در روز‌های پیش‌رو تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،علیرضا زاکانی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه مدیریت شهری گفت: از ماه‌های گذشته اقدامات مربوط به لایروبی و فراهم‌سازی زمینه انتقال آب در شهر انجام شده است، اما میزان بارندگی و حجم آب ناشی از آن فراتر از برآورد‌های اولیه است و همین موضوع ضرورت آمادگی بیشتر را دوچندان می‌کند.

وی با بیان اینکه بخش‌های مختلف مدیریت شهری آمادگی لازم برای مواجهه با شرایط احتمالی را دارند، افزود: نقاطی که بر اساس تجربیات گذشته مستعد ایجاد گلوگاه و بروز مشکل بوده‌اند، از پیش شناسایی شده و تمهیدات لازم برای مدیریت این نقاط نیز در نظر گرفته شده است.

شهردار تهران با تأکید بر اهمیت پایش مستمر شرایط جوی و وضع شهر تصریح کرد: رصد و نظارت مستمر در امروز و فردا یک ضرورت جدی است و باید با هماهنگی و هم‌افزایی مجموعه‌های مسئول، مخاطرات احتمالی به حداقل برسد.

زاکانی در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌ها و اقدامات نیرو‌های حاضر در ستاد مدیریت بحران، ابراز امیدواری کرد با تداوم هماهنگی‌ها و تلاش مجموعه‌های مختلف، شرایط پیش‌رو بدون بروز حادثه جدی سپری شود و بهترین زمینه برای خدمت‌رسانی به شهروندان فراهم شود.