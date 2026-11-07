جلسه ستاد مدیریت بحران استان با محوریت بررسی وضعیت تأمین و مدیریت مصرف انرژی، به ریاست رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و با حضور جمعی از معاونین استانداری و مسئولان دستگاه‌های متولی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،جلسه ستاد مدیریت بحران استان با محوریت بررسی وضعیت تأمین و مدیریت مصرف انرژی، به ریاست رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و با حضور جمعی از معاونین استانداری و مسئولان دستگاه‌های متولی برگزار شد.

استاندار آذربایجان‌غربی در این جلسه با اشاره به اهمیت مدیریت تأمین انرژی در سطح استان به‌ویژه در شهرستان پیرانشهر، گفت: باید از هم‌اکنون پیش‌بینی‌ها و تمهیدات لازم برای تأمین انرژی در ماه‌های سرد سال در سراسر استان انجام شود.

رضا رحمانی با تأکید بر اینکه وظیفه مدیریت استان تأمین آسایش مردم بخصوص در حوزه انرژی است و دستگاه‌های متولی برای مدیریت شرایط و اطمینان‌بخشی به مردم اهتمام ویژه داشته باشند، افزود: باید از ظرفیت‌های تفویض شده برای مدیریت و تأمین انرژی استفاده شود و همزمان با حمایت از سرمایه‌گذاران این حوزه، روند سرمایه‌گذاری را تسهیل و تسریع کنیم.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی برای تأمین سوخت جایگزین واحد‌های صنعتی و سایر بخش‌های مصرف‌کننده، خاطرنشان کرد: آمادگی دستگاه‌های مسئول برای جلوگیری از بروز اختلال در روند تأمین انرژی و خدمات‌رسانی در ماه‌های سرد سال در دستورکار است.