فرمانده انتظامی لاهیجان از کشف ۳۰ تن چوب قاچاق به ارزش ۶ میلیارد ریال و دستگیری ۸ متهم در اجرای طرح چهارروزه مبارزه با قاچاق چوب در شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ سید جلال‌الدین جوانمردی گفت: با اجرای طرح ۴ روزه مقابله با قاچاق چوب و حفاظت از منابع طبیعی در شهرستان لاهیجان، ماموران انتظامی شهرستان، ۳۰ تن چوب قاچاق را در بازرسی از ۳ واحد صنفی و ۴ خودروی باری کشف و ضبط کردند.

وی از دستگیری ۸ متهم در جریان این عملیات و تحویل چوب‌های قاچاق کشف‌شده به اداره منابع طبیعی لاهیجان خبر داد و افزود: کارشناسان ارزش چوب‌های قاچاق کشف شده را ۶ میلیارد ریال برآورد کردند.